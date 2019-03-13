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HDP'li eski milletvekili Çalışkan'a hapis cezası

HDP Şanlıurfa eski Milletvekili Ziya Çalışkan'a, terörist cenazesinde sarf ettiği sözleri nedeniyle, terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptığı iddiasıyla yargılandığı davada 1 yıl 8 ay hapis cezası verildi

13 Mart 2019 Çarşamba 14:07
HDP'li eski milletvekili Çalışkan'a hapis cezası

ŞANLIURFA (AA) - HDP Şanlıurfa eski Milletvekili Ziya Çalışkan'a, terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptığı iddiasıyla yargılandığı davada 1 yıl 8 ay hapis cezası verildi.

5. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuksuz sanık Ziya Çalışkan katılmazken, avukatı Sevda Çelik Özbingöl hazır bulundu.

Özbingöl, müvekkilinin konuşmalarında suç unsuru oluşmadığını ve beyanlarının ifade özgürlüğü kapsamında olduğunu öne sürdü.

Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasında, sanığın 31 Temmuz 2015'te Adana'nın Pozantı ilçesinde PKK'nın İlçe Emniyet Müdürlüğü binasına düzenlediği ve 2 polisin şehit edildiği silahlı saldırı sırasında ölü ele geçirilen terörist Ali Baybariz'in Viranşehir ilçesindeki cenazesinde sarf ettiği ve kayıtlara geçen sözlerin, terör örgütü propagandası yapmak suçunu oluşturduğunu belirterek, cezalandırılmasını talep etti.

Mahkeme heyeti, sanığa "terör örgütü propagandası" suçundan 1 yıl 8 ay hapis cezası verdi.

Eski Milletvekili Çalışkan'ın terörist cenazesinde ''Toprağa verdiğimiz her yiğidimiz, ant olsun gençliğimiz, kadınlarımız, bunu onur ve şeref yükü olarak taşıyacağız ve bu şehitlerimize layık olacağız'' dediği iddia edilmişti.

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Haber Tarihi: 13 Mart 2019 Çarşamba 14:07
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