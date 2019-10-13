HDP'li eski İlçe Başkanı terör propagandasından tutuklandı Sosyal medyada terör propagandası yapan kişilere yönelik düzenlenen operasyonda yakalanarak gözaltına alınan HDP'li eski Ceyhan İlçe Başkanı Tahir Özdemir tutuklandı.

Adana'da Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin sosyal medyada terör propagandası yaptığı gerekçesiyle gözaltına alınan HDP'li eski Ceyhan İlçe Başkanı Tahir Özdemir tutuklandı. Ceyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, dün sosyal medya üzerinden Barış Pınarı Harekatı ile ilgili terör propagandası yapan şüphelilere yönelik operasyon düzenledi. Başkan ve yardımcısı serbest bırakıldı Ekiplerce gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden eski HDP İlçe Başkanı Tahir Özdemir nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, HDP Ceyhan İlçe Başkanı Delal Mamuk ve Başkan Yardımcısı Seyfettin Aydemir adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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