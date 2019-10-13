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HDP'li eski İlçe Başkanı terör propagandasından tutuklandı

Sosyal medyada terör propagandası yapan kişilere yönelik düzenlenen operasyonda yakalanarak gözaltına alınan HDP'li eski Ceyhan İlçe Başkanı Tahir Özdemir tutuklandı.

13 Ekim 2019 Pazar 14:01
HDP'li eski İlçe Başkanı terör propagandasından tutuklandı

Adana'da Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin sosyal medyada terör propagandası yaptığı gerekçesiyle gözaltına alınan HDP'li eski Ceyhan İlçe Başkanı Tahir Özdemir tutuklandı.

Ceyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, dün sosyal medya üzerinden Barış Pınarı Harekatı ile ilgili terör propagandası yapan şüphelilere yönelik operasyon düzenledi.

Başkan ve yardımcısı serbest bırakıldı

Ekiplerce gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden eski HDP İlçe Başkanı Tahir Özdemir nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, HDP Ceyhan İlçe Başkanı Delal Mamuk ve Başkan Yardımcısı Seyfettin Aydemir adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Haber Tarihi: 13 Ekim 2019 Pazar 14:01
  1. Adana
  2. HDP'li eski Ceyhan İlçe Başkanı Tahir Özdemir
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  4. Ceyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü
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  6. HDP İlçe Başkanı Tahir Özdemir
  7. HDP Ceyhan İlçe Başkanı Delal Mamuk
  8. Başkan Yardımcısı Seyfettin Aydemir

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