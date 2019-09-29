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Terörle mücadele ekipleri harekete geçti! HDP'li eş başkanlar gözaltına alındı

Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında operasyon düzenleyen İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, HDP il eş başkanları Hıdır Çiçek ile Özlem Toprak'ın da aralarında bulunduğu 8 kişi gözaltına alındı.

29 Eylül 2019 Pazar 13:02
Terörle mücadele ekipleri harekete geçti! HDP'li eş başkanlar gözaltına alındı

Tunceli’de, HDP il eş başkanları Hıdır Çiçek ile Özlem Toprak'ın da aralarında bulunduğu 8 kişi, terör örgütü PKK propagandası yapmak suçundan gözaltına alındı.

Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı, terör örgütü PKK propagandası yaptıkları ve terör örgütü adına yasa dışı faaliyet yürüttükleri gerekçesiyle HDP Tunceli il eş başkanları ve yöneticiler hakkında soruşturma başlattı.

Eş başkanlar göz altına alındı

Soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, düzenlenen operasyonla eş başkanlar Hıdır Çiçek ve Özlem Toprak ile parti meclis üyesi Ferhat Yıldız'ın da aralarında bulunduğu 8 kişiyi gözaltına aldı.

Emniyete götürülen şüphelilerin sorgularının sürdüğü bildirildi.

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Haber Tarihi: 29 Eylül 2019 Pazar 13:02
  1. Hıdır Çiçek
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  3. PKK propagandası
  4. PKK
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  8. Ferhat Yıldız

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