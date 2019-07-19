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HDP'li Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinin kararları

Belediye Başkanı Selçuk Mızraklı:- "Şunu ben kendi adıma bir hata olarak kabul ediyorum. Keşke şunu yapsaydık. Mevcut yerin ismi budur. Özellikle o yerleşim yerinin etrafında meskun olanlara sorsaydık. Burada şöyle bir isim değişikliği düşünüyoruz. Sizin bununla ilgili olurunuz nedir, deyip kamuoyunun bilgisini ve olurunu aldıktan sonra yapmış olsaydık çok daha doğru olurdu"

19 Temmuz 2019 Cuma 15:22
HDP'li Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinin kararları

DİYARBAKIR (AA) - HDP'li Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Selçuk Mızraklı, Diyarbakır Büyükşehir Meclisinin tartışma yaratan ve tepkilere neden olan kararlarına ilişkin, "Şunu ben kendi adıma bir hata olarak kabul ediyorum. Keşke şunu yapsaydık. Mevcut yerin ismi budur. Özellikle o yerleşim yerinin etrafında meskun olanlara sorsaydık. Burada şöyle bir isim değişikliği düşünüyoruz. Sizin bununla ilgili olurunuz nedir deyip kamuoyunun bilgisini ve olurunu aldıktan sonra yapmış olsaydık çok daha doğru olurdu." dedi.

Mızraklı ve merkez Kayapınar Belediye Başkanı Keziban Yılmaz, Kültür ve Kongre Merkezinde düzenlenen basın toplantısında, Büyükşehir Belediyesi Meclisinin merkez Kayapınar ilçesinde cami yapımı için belirlenen alanların imar planı değişikliği ve merkez Sur ilçesinde sahabe İyaz Bin Ganem adını taşıyan caddeye terör suçlusunun adını verme kararlarına ilişkin açıklama yaptı.

Gazetecilerin, Diyarbakır'ı fetheden İslam ordularının komutanı sahabe İyaz Bin Ganem'in isminin yer aldığı caddeye terör suçundan ceza alan doktor İlhan Diken'in adının verilmesine ilişkin sorusu üzerine Mızraklı, "Diyarbakır'da sokakta dolaşsak ve sorsak İyaz Bin Ganem ismi size neyi ifade ediyor, acaba kaç kişi biliyor?" diye konuştu.

Mızraklı, şöyle devam etti:

"Şunu ben kendi adıma bir hata olarak kabul ediyorum. Keşke şunu yapsaydık. Mevcut yerin ismi budur. Özellikle o yerleşim yerinin etrafında meskun olanlara dönüp sorsaydık. Burada şöyle bir isim değişikliği düşünüyoruz. Sizin bununla ilgili olurunuz nedir, deyip kamuoyunun bilgisini ve olurunu aldıktan sonra yapmış olsaydık çok daha doğru olurdu. İzlememiz gereken yol noktasında kendi eksiğimizi söylüyorum. Ama sayın İlhan Diken'in şahsında koparılan tutuma baktığımız zaman bunu ahlaki bulmadığımızı çok açık ve net olarak söylüyorum. Konuşmamın içinde 'Keşke şu sorgulamayı yaparak yapmış olsaydık.' diye esasında içinde özür de ifade eden bir cümle kurdum. Keşke herkes aynı, yeri geldiği zaman o eksikliği ifade edebilme erdemini gösterse."

Yılmaz da Kayapınar Belediyesinin imar revizyonuna konu olan camilerle ilgili bilgi vererek, camilerin aldıkları karardan sonra kaçak yapı durumuna düştüğünü, ancak bu yerlerle ilgili bir yıkım düşünmediklerini iddia etti.


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Haber Tarihi: 19 Temmuz 2019 Cuma 15:22
  1. Diyarbakır
  2. HDP'li belediyenin cami yapımını durdurma kararı

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