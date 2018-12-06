Selahattin Demirtaş'ın tahliye talebi yine reddedildi
HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın tahliye talebini reddeden Ankara 19'uncu Ağır Ceza Mahkemesi'nin kararına yapılan itiraz reddedildi.06 Aralık 2018 Perşembe 18:19
Ankara 20'nci Ağır Ceza Mahkemesi; Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin (AİHM) kararı sonrası, HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın tahliye talebini reddeden Ankara 19'uncu Ağır Ceza Mahkemesi'nin kararına yapılan itirazı reddetti.
Demirtaş'ın tutuklu yargılanmasına devam edileceği belirtildi.
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