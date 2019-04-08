HDP'li Bilgen mazbatasını aldı Kars Belediye Başkanlığına seçilen HDP'li Ayhan Bilgen mazbatasını alarak göreve başladı- Ayhan Bilgen:- "Artık partiler arası polemikle değil, şehre nasıl hizmet ederiz yaklaşımıyla hepimizin hareket etmesi gerekiyor"

KARS (AA) - Kars Belediye Başkanlığına seçilen HDP'li Ayhan Bilgen mazbatasını alarak göreve başladı. Bilgen, partililerle Kars Adliyesine gelerek mazbatasını 2. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Şemsettin Dereli'den aldı. Bilgen ve beraberindekiler daha sonra Kars Belediyesine geldi. Kars Belediye Başkanı Ayhan Bilgen, belediye binası önünde yaptığı açıklamada, bütün siyasi partilerin adaylarına, çalışanlarına, seçim günü güvenliği sağlayan herkese teşekkür etti. Belediye meclisinde temsil edilen bütün partilerle iş birliği içerisinde Kars'ın çıkarlarını düşünerek hareket edeceklerini belirten Bilgen, "Artık partiler arası polemikle değil, şehre nasıl hizmet ederiz yaklaşımıyla hepimizin hareket etmesi gerekiyor. Bütün partilerin bu sorumlulukla hareket etmesi gerekiyor. Resmi sonuçların açıklanmasından sonra yasal takvim içerisinde ilk meclis toplantımızı yapacağız ve görev dağılımını gerçekleştireceğiz." dedi. Bilgen daha sonra makama geçerek Başkan Vekili Nüsret Kara'dan Belediye Başkanlığı mührünü teslim aldı.

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