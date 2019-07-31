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HDP'li belediyeye iş için başvuran kadının taciz edildiği iddiası

Mardin Büyükşehir Belediyesi'ne iş için başvuran kadının, taciz edildiği gerekçesiyle şikayetçi olduğu MARSU Genel Müdür Yardımcısı A.D. gözaltına alındı

31 Temmuz 2019 Çarşamba 17:03
HDP'li belediyeye iş için başvuran kadının taciz edildiği iddiası

MARDİN (AA) - HDP'li Mardin Büyükşehir Belediyesine iş için başvuran kadının kendisini sözlü taciz ettiği iddiasıyla suç duyurusunda bulunduğu MARSU Genel Müdür Yardımcısı A.D. gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Mardin Büyükşehir Belediyesine iş için başvuran 30 yaşındaki G.K'nin kendisini sözlü taciz ettiği gerekçesiyle MARSU Genel Müdür Yardımcısı A.D. hakkında şikayetçi olmasının ardından soruşturma başlatıldı.

Soruşturma kapsamında Mardin Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekipleri A.D'yi gözaltına aldı.

A.D, Mardin Devlet Hastanesindeki sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.

HDP'li Mardin Büyükşehir Belediyesine iş için başvuran G.K. (30), MARSU Genel Müdür Yardımcısı A.D. tarafından sözlü taciz edildiğini iddia ederek, suç duyurusunda bulunmuş, A.D. ise hakkındaki iddiaların asılsız olduğunu öne sürmüştü.

Mardin Büyükşehir Belediyesince, belediyeye iş için başvuran bir kadının MARSU Genel Müdür Yardımcısı A.D'nin sözlü tacizine uğradığı iddiasının gerçeği yansıtmadığı savunulmuştu.

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Haber Tarihi: 31 Temmuz 2019 Çarşamba 17:03
  1. mardin
  2. MARSU Genel Müdür Yardımcısı A.D
  3. taciz

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