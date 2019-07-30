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HDP'li belediyeye iş için başvuran kadının taciz edildiği iddiası

Mardin Büyükşehir Belediyesi:- "Olay kesinlikle gerçek dışı ve komplodur. Bu durumu Cumhuriyet Savcılığı da yapacağı incelemede görecektir"

30 Temmuz 2019 Salı 22:24
HDP'li belediyeye iş için başvuran kadının taciz edildiği iddiası

MARDİN (AA) - Mardin Büyükşehir Belediyesince, belediyeye iş için başvuran bir kadının MARSU Genel Müdür Yardımcısı A.D'nin sözlü tacizine uğradığı iddiasının gerçeği yansıtmadığı ileri sürüldü.

Belediyeden yapılan açıklamada, dün bazı basın organlarında bir belediye yöneticisiyle ilgili taciz haberlerinin yer aldığı hatırlatıldı.

Yapılan iş görüşmesinde belediye yöneticisinin yanı sıra bir misafirin daha odada bulunduğunun ve o misafirin de olayın çarpıtıldığına şahitlik ettiğinin öne sürüldüğü açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Olay kesinlikle gerçek dışı ve komplodur. Bu durumu Cumhuriyet Savcılığı da yapacağı incelemede görecektir. Belediyemizin mensup olduğu partimiz HDP, kadın hak ve özgürlükleri konusunda bugüne kadar Türkiye'de en ileri adımları atmış bir siyasi partidir. Partimizin kadın politikası her alanda eşit temsiliyeti esas alan ve kadını koruyan bir tarafta yer almıştır. Bu bağlamda, bunun bir komplo olduğundan en ufak bir şüphemiz yoktur. Aksi halde söz konusu duruma gerekli müdahaleden kaçınmayacak bir kadın siyasetimiz vardır."

Belediyenin 31 Mart seçimlerinin ardından sürekli bir karalama kampanyası ve saldırı altında bulunduğu iddia edilen açıklamada, "Bunlar kayyum döneminde halkın çıkarlarının ön plana alınmadığına dair ortaya koyduğumuz belgeler ve bilgilerin üstünü örtmeye yönelik saldırılardır. Bu ve benzeri komploların olacağını ve devam edeceğini biliyoruz. Biz ise bu iftiralara karşı taviz vermeden halkımıza hizmet etmeye devam edeceğiz." ifadesi kullanıldı.

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Haber Tarihi: 30 Temmuz 2019 Salı 22:24
  1. Belediye
  2. mardin
  3. taciz iddiası

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