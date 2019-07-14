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HDP'li belediyenin cami yapımını durduracak imar planı değişikliği

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi:- "Alınan kararla, mevcut kabası bitmiş camilerin etrafının yeşillendirilmesi, ilgili parsellerde camiler dışında bulunan alanların yeşil alana/park alanlarına dönüştürülmesi planlanmıştır. Bu planlama, ilgili parsellerde yürütülen saha çalışması ve yerinde tespit sonucu düzenlenmiş ve daha sonra meclis gündemine getirilmiştir"

14 Temmuz 2019 Pazar 18:03
HDP'li belediyenin cami yapımını durduracak imar planı değişikliği

DİYARBAKIR (AA) - HDP'li Diyarbakır Büyükşehir Belediyesince Kayapınar ilçesinde cami yapımı için belirlenen alanların imar planı değişikliği kararına ilişkin açıklama yapıldı.

Belediyenin resmi internet sitesinde yayımlanan açıklamada, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinin herhangi bir yerde cami yıkmak gibi kararının olmadığı belirtildi.

Belediyecilik anlayışlarında cami yıkma kültürü olmadığı aktarılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Alınan meclis kararlarında, cami yıkımına ilişkin tek bir ima dahi bulunmamakta ve ilgili alanlarda mevcut kabası bitmiş cami inşaatlarının yıkılmasına yönelik bir çalışma veya planlama bulunmamaktadır. Alınan kararla, mevcut kabası bitmiş camilerin etrafının yeşillendirilmesi, ilgili parsellerde camiler dışında bulunan alanların yeşil alana/park alanlarına dönüştürülmesi planlanmıştır. Bu planlama, ilgili parsellerde yürütülen saha çalışması ve yerinde tespit sonucu düzenlenmiş ve daha sonra meclis gündemine getirilmiştir. Yapılan plan değişikliği herhangi bir biçimde bir caminin yıkılması sonucunu doğurmamaktadır."

İçişleri Bakanlığınca görevlendirme yapılan dönemde Diyarbakır Büyükşehir Belediyesince, merkez Kayapınar ilçesindeki 5 alan imar planında cami inşaatı için belirlenmişti. 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nin ardından göreve gelen HDP'li belediye yönetimince, imar planında park ve dini tesis alanıyken sadece park alanı yapılmak üzere hazırlanan nazım imar planında değişiklik yapılması için 21 Haziran'da belediye meclisi kararı almıştı.

Valilik, Büyükşehir Belediye Meclisinin bu kararının mevzuata aykırı olduğu gerekçesiyle yürütmesinin durdurulması talebiyle Diyarbakır Nöbetçi İdare Mahkemesine başvurmuştu.

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Haber Tarihi: 14 Temmuz 2019 Pazar 18:03
  1. cami
  2. Diyarbakır
  3. imar planı

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