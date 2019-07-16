0553 313 94 23

HDP'li belediyenin caddeye terör suçlusunun adını verme kararı

Diyarbakır Valiliği:- "Diyarbakır'ın İslam ile şereflenmesine vesile olan komutanın adının verildiği caddenin ismi değiştirilerek, PKK/KCK terör örgütüne yardım ve yataklık yapmak suçundan hapis cezası almış bir kişinin adının verilmesi kamu vicdanını yaralayacak nitelikte karar olduğundan, Valiliğimizce reddedilmiştir"

16 Temmuz 2019 Salı 16:11
HDP'li belediyenin caddeye terör suçlusunun adını verme kararı

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır Valiliğince, HDP'li belediyenin caddeye terör suçlusunun adını verme kararına ilişkin, "Diyarbakır'ın İslam ile şereflenmesine vesile olan komutanın adının verildiği caddenin ismi değiştirilerek, PKK/KCK terör örgütüne yardım ve yataklık yapmak suçundan hapis cezası almış bir kişinin adının verilmesi kamu vicdanını yaralayacak nitelikte karar olduğundan, Valiliğimizce reddedilmiştir." açıklamasında bulunuldu.

Valilik tarafından HDP'li Diyarbakır Büyükşehir Belediyesince, sahabe İyaz bin Ganem'in adını taşıyan caddeye, terör suçundan ceza alan mevta bir doktorun isminin verilmesi kararı alınmasına ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, 15 Aralık 2017'de Büyükşehir Belediye Meclisince alınan kararla, Sur ilçesinin Kıtılbıl Mahallesi Hayati Avşar Caddesi'nden başlayıp Dicle Üniversitesi öğrenci yurdundan AZC 3. Etap Vadi Evleri'ne doğru çıkan 24 metrelik yola, 639 yılında kentin İslam orduları tarafından fethedilmesini ve İslam topraklarına katılmasını sağlayan komutan ve aynı zamanda sahabe olan İyaz bin Ganem'in isminin verildiği anımsatıldı.

Büyükşehir Belediye Başkanlığının 19 Haziran'da "İyaz bin Ganem Caddesi"nin adının "Dr. İlhan Diken" olarak değiştirilmesi yönünde meclis kararı aldığı ifade edilen açıklamada, gerçekleştirilen tahkikatta, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca PKK/KCK terör örgütü adına eylem ve faaliyette bulunmak suçundan hakkında işlem yapılan İlhan Diken'in, "PKK'ya yardım ve yataklık etmek" suçundan hapis cezasına çarptırıldığının tespit edildiği belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"5393 sayılı yasanın 81. maddesine göre, mahalle, cadde ve sokaklara konulacak isimlerin, 31 Temmuz 2006 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Adres ve Numaralamaya İlişkin Yönetmelik'in 24. maddesindeki 'Mahalle, sokak, cadde, bulvar, meydan ve benzeri yerlerin adları anayasanın temel ilkelerine, yürürlükteki mevzuata, genel ahlaka aykırı, ayrımcılığa ve bölücülüğe yol açabilecek nitelikte tespit edilemez.' hükmüne uygun olması gerektiği açıktır. Bu meclis kararı, belirtilen mevzuat hükümlerine aykırı olduğundan, ayrıca ilimiz Diyarbakır'ın İslam ile şereflenmesine vesile olan komutanın adının verildiği caddenin ismi değiştirilerek PKK/KCK terör örgütüne yardım ve yataklık yapmak suçundan hapis cezası almış bir şahsın adının verilmesi kamu vicdanını yaralayacak nitelikte karar olduğundan, Valiliğimizce reddedilmiştir."

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 16 Temmuz 2019 Salı 16:11
  1. cadde ismi
  2. Diyarbakır
  3. meclis kararı

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Döviz kurları
    1. Döviz kurları
    2. Artvin’de zincirleme kaza: 7 yaralı
    3. Abdulhamid Han'ın torunu Osmanoğlu,..
    4. Yerleşim yeri adres kaydı eksik..
    5. ’Gezici Çocuk Tiyatrosu Günleri’..
    6. Koruma altındaki çocuklar15 Temmuz’u..
    7. Büyükşehir geleceğin tenis..
    8. KPSS soru kitapçığı ve cevap anahtarı..
    9. Akdeniz Belediyesi’nin kursiyer..
    10. Bağcılarlı engelli atletler 15 Temmuz..
    11. Tarsus İdmanyurdu'nda Ergün Penbe dönemi
    12. Türk milleti darbeleri 15 Temmuz’da..
    13. Biathlonda Bulgar antrenör Mitev ile..
    14. Ömer Koç'tan İmamoğlu'na ikinci ziyaret
    15. Büyükşehirden Çarşamba’ya dev yatırım
    16. ABD'nin S-400 hazımsızlığı: Rus..
    17. Yüksekten düşen inşaat işçisi yaralandı
    18. İran'dan zenginleştirilmiş uranyum..
    19. Üniversite öğrencisi trafik kazasında..
    20. Korsanların hedef aldığı Türk..
    21. Fransa Çevre Bakanı istifa etti
    22. Bozüyük Kent Konseyi’nde görev..
    23. Altının kilogramı 259 bin 500 liraya..
    24. Köpeğe tekme atan şahıs kamerada
    25. PKK'nın öldürdüğü kardeşler son..
    26. Küçükçekmece’de 15 Temmuz şehitleri..
    27. Türkiye Adalet Akademisi öğrencileri..
    28. A takımı ile icraat dönemi dönüm..
    29. Hamile eşini yaralayıp, yanındaki..
    30. Evren Korkmaz, Adanaspor’da
    Kulisleri sarsan bomba iddia! Eski MHP'li isim, Ali Babacan'ın partisine katılacak
    Kulisleri sarsan bomba iddia! Eski MHP'li isim, Ali Babacan'ın partisine katılacak
    Ahmet Davutoğlu: Bu acı tecrübeyi tekrar yaşatmak isteyenler bilsinler ki...
    Ahmet Davutoğlu: Bu acı tecrübeyi tekrar yaşatmak isteyenler bilsinler ki...
    İmamoğlu’nun kozmik oda şaibesi sürüyor
    İmamoğlu’nun kozmik oda şaibesi sürüyor
    CHP'li vekil 15 Temmuz oturumunda Erdoğan'a saldırdı! Bostancı'dan muhteşem cevap
    CHP'li vekil 15 Temmuz oturumunda Erdoğan'a saldırdı! Bostancı'dan muhteşem cevap
    Bütün ülke şokta! Havalimanının hangarında füze bulundu
    Bütün ülke şokta! Havalimanının hangarında füze bulundu

    Günün Karikatürü

    15 Temmuz 2019
    İspanya'dan Türkiye'ye yaptırım açıklaması: Arkası gelebilir, iki kez düşünülmeli
    İspanya'dan Türkiye'ye yaptırım açıklaması: Arkası gelebilir, iki kez düşünülmeli
    CHP'li vekil Erdoğan'a kin kustu! Meclis'i karıştıran sözler
    CHP'li vekil Erdoğan'a kin kustu! Meclis'i karıştıran sözler