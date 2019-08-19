HDP’li belediyelere kayyum atandı! Abdullah Gül ve Ahmet Davutoğlu detayı dikkat çekti
Terör örgütü PKK’ya yardım ettikleri belirlenen HDP’li Diyarbakır, Mardin ve Van Büyükşehir Belediye Başkanlarınının görevden alınmalarının ardından Abdullah Gül ve Ahmet Davutoğlu’nun sosyal medyadaki paylaşımlarının zamanlaması dikkat çekti.19 Ağustos 2019 Pazartesi 16:49
İçişleri Bakanlığınca HDP'li Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Mardin Büyükşehir Belediyesi ve Van Büyükşehir Belediyesi'ne kayyım atanmasının ardından 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ile eski Başbakan Ahmet Davutoğlu’nun sosyal medya hesapları dikkatlerden kaçmadı.
Zamanlama dikkat çekti
Kayyım kararı sonrası sosyal medya hesaplarından tepki açıklaması yapan Gül ve Davutoğlu’nun paylaşımlarını aynı anda yapmaları dikkat çekti.
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