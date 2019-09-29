Acılı baba: HDP'nin bir tane bile belediyesini bırakmasınlar

Diyarbakır'da HDP önündeki eylem 27'nci gününde de devam ediyor. Diyarbakır‘da, terör örgütü PKK tarafından kaçırıldığını belirttikleri çocuklarının bulunmasını isteyen aileler, HDP binası önündeki oturma eylemini 27’nci günde de sürdürüyor. 14 yaşındayken HDP tarafından dağa kaçırıldığını söylediği oğlu Tuncay için eşiyle birlikte oturma eylemi yapan Şevket Bingöl, çocuklarının HDP tarafından dağa götürüldüğünün tespitli olduğunu belirterek, çocuklarını almadan buradan gitmeyeceklerini söyledi.

2014’te İstanbul Arnavutköy’de ‘Bana iş buldular, işe gidiyorum’ diyerek evden çıkıp bir daha dönmeyen oğulları Tuncay (19) için 13 Eylül’de oturma eylemine başlayan Şevket Bingöl, şöyle konuştu:

“Herhangi bir gelişme yok. Bunlar çıkıp bir açıklama da yapmıyor, çocuğumuzu almadan buradan gitmeyeceğiz. Bu HDP’lilerin bir tane belediyesini bırakmasınlar, bunların belediyesi kaldığı sürece terör bitmez, terör devam eder. Çünkü bunlar çocukları kaçırıp dağa satıyorlar, dağa götürüyorlar. Ben 81 milyon insanın çocukları için buradayım. Bu çocuklar dağa kaçırılmadıysa eğer, niye çıkıp bir cevap vermiyorlar? Madem ki ‘Biz götürmedik’ diyorlar, çıksınlar, gelsinler karşımıza, her şeyimiz tespitli ve ispatlıdır. HDP tarafından götürüldüğü ispatlıdır. Madem götürmediniz, sizin il başkanlarınız nereden biliyor çocuğumuzun dağda olduğunu, il başkanları, teşkilat başkanları, milletvekilleri emir alarak götürüyorlar.”

3 Eylül’de HDP İl Başkanlığı binası önünde başlattığı oturma eylemine Şanlıurfa’dan gelen bir anne daha katıldı.

Anne Tatlı, yaptığı açıklamada, Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinden geldiğini, oğlunun 22 yaşındayken terör örgütü PKK tarafından kandırılarak, dağa kaçırıldığını söyledi.

Mardin Artuklu Üniversitesinde son sınıf öğrenci olan oğlundan 2015 yılından bu yana haber alamadığını aktaran anne Tatlı, şöyle konuştu:

“Oğlum Mardin Artuklu Üniversitesinde son sınıf öğrencisiyken, onu kandırıp götürdüler. 22 yaşındaydı, şimdi ise 27 yaşına girdi. 5 yıldır ne sağ ne de ölü olduğunu biliyorum, haber alamadım. Gittiği günün akşamı saat 21.00’de yurt müdürü aradı, oğlumun olmadığını söyledi. Arabamız yoktu komşumuzun arabasıyla hemen Mardin’e gittik. Valizini ve ‘Anne hakkını bana helal et, ben gidiyorum.’ diye not bırakmış.”

"Kobani'de bulamadık"

Oğlunun bir an önce eve gelmesini isteyen anne Tatlı, “Ölü mü diri mi? bilmiyoruz, 5 yıldır yastayız. Sağ ise bize bir telefon açsın. Kayıp olduğu gibi ilan da verdik. Çok aradık Kobani’ye gittik, bulamadık. Hastayım, yeni ameliyat oldum ayakta duramıyorum, belki beni görüyor. Oğlum beni görüyorsan bana bir telefon aç. Yeter artık, ciğerimiz bitti.” dedi.