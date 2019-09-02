HDP'li belediyeden kaçak elektrikle mücadeleye engel!

DEDAŞ, kaçak elektrik kullanımını önlemek için elektrik kablolarının yeraltına alınması ve panolama çalışması başlattı. Güneydoğu illerini kapsayan çalışmalara HDP’li belediyeler engel oldu.

Türkiye’de kaçak kullanımın en çok olduğu bölgelerden olan Şırnak’ın Silopi İlçesi’nde DEDAŞ’ın önleyici panoları HDP’li belediyeye bağlı zabıta ekipleri tarafından kaldırılıp yıkıldı.

DEDAŞ'a dava açtılar

DEDAŞ yetkilileri çalışmalar sırasında bazı grupların da saldırması üzerine polisten yardım istedi. HDP’li belediye ‘sokaklar çalışma nedeniyle zarar görüyor’ diyerek çalışmaları zabıta eşliğinde durdurdu. DEDAŞ’a da dava açtı.