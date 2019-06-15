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HDP'li belediyelerde işçilere baskı iddiası

Hizmet-İş Sendikası Genel Merkez Teşkilatlanma Uzmanı Zeki Özen:- "Üyelerimize yönelik baskıyla iş yeri değiştirme ve iş akitlerini feshetme kısım kısım gerçekleştirilmektedir. Yakın bir zaman içinde bütün üyelerimizin iş yerlerinin değiştirilmesi, iş akitlerinin feshedilmesi ve sendikamızdan koparılması hedeflenmektedir"

15 Haziran 2019 Cumartesi 16:33
HDP'li belediyelerde işçilere baskı iddiası

ŞIRNAK (AA) - Hizmet-İş Sendikası Genel Merkez Teşkilatlanma Uzmanı Zeki Özen, "Üyelerimize yönelik baskıyla iş yeri değiştirme ve iş akitlerini feshetme kısım kısım gerçekleştirilmektedir. Yakın bir zaman içinde bütün üyelerimizin iş yerlerinin değiştirilmesi, iş akitlerinin feshedilmesi ve sendikamızdan koparılması hedeflenmektedir." dedi.

Özen, sendikanın Şırnak'ın Silopi ilçes temsilciliğinde düzenlenen basın toplantısında, İçişleri Bakanlığınca görevlendirme yapıldığı dönemde Cizre, Silopi ve İdil ilçe belediyelerinde işe alınan personele 31 Mart yerel seçimlerinin ardından baskı ve zulüm yapıldığını savundu.

Bu tür davranışların personeli yıprattığını ifade eden Özen, belediyelerin bu tutumlardan vazgeçmesini istedi.

Silopi Belediyesinde çalışan üyelerinin çöp toplama işine verildiğini, Cizre Belediyesinde ise üyelerinin iş yerlerinin değiştirildiğini, iş akitlerinin feshedildiğini aktaran Özen, bugüne kadar 11 emekçinin iş akdinin feshedildiğini belirtti.

Özen, şöyle devam etti:

"Üyelerimize yönelik baskıyla iş yeri değiştirme ve iş akitlerini feshetme kısım kısım gerçekleştirilmektedir. Yakın bir zaman içinde bütün üyelerimizin iş yerlerinin değiştirilmesi, iş akitlerinin feshedilmesi ve sendikamızdan koparılması hedeflenmektedir. Yıllardır yaptıkları ve uzmanlaştıkları işlerden uzaklaştırılarak çöp toplama ve diğer ilgisiz işlerde görevlendirilen üyemiz emekçilere yönelik bu tutum, tamamen siyasi ve keyfi bir tutumdur. Bu bir mobbingdir, kıyımdır, zulümdür, adaletsizliktir. Bu, iş yeri barışını dinamitlemektir. Liyakatiyle çalışan emekçileri keyfi uygulamalarla mağdur etmeye kimsenin hakkı yoktur. Emekçilere yönelik baskı ve keyfi tutum Silopi ve Cizre kamuoyunu da rahatsız etmektedir."

İşçilere, iş yerlerini değiştirmek suretiyle baskı uygulamasını anlamakta zorlandıklarını söyleyen Özen, "Arkadaşlarımızın iş yerlerinin değiştirilmesine sebep nedir? Haramsız çalışmak mı? Hilesiz çalışmak mı? Dürüstçe hizmet etmek mi? Nedir? Emekçiye baskı yapmak neye, kime fayda sağlar? Silopi ve Cizre Belediyelerimizin başkanlarını iş yeri barışını yeniden tesis etmeye çağırıyoruz. Gelin, emeğin ve emekçinin yanında olun. Onlara köle muamelesi yapmayın. Size güvenen emekçileri keyfi uygulamalarla hayal kırıklığına uğratmayın." ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 15 Haziran 2019 Cumartesi 16:33
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