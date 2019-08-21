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HDP'li belediye tahrik etti! Kaçak elektriği önleyen panoları kırdılar

Kaçak elektriğe karşı Silopi'de yıllardır kurulması engellenen panoların gerekli izinlerin alınmasının ardından dün kurulumu gerçekleşti. Ancak HDP'li Silopi Belediyesi'nin engellemeleri ve tahriklerinin ardından panolar 1 saat sonra parçalandı.

21 Ağustos 2019 Çarşamba 14:23
HDP'li belediye tahrik etti! Kaçak elektriği önleyen panoları kırdılar

Şırnak’ın Silopi ilçesinde enerji kalitesini artırırken kaçak tüketimi de önlemesi için dün kurulan 4 pano, belediyenin engelleme ve tahriklerinin ardından gece kimliği belirsiz kişilerce gerçekleştirilen saldırı sonucu kullanılamaz hale geldi.

3,5 yıldır kurulması için mücadele veriliyor

Dicle Elektrik tarafından geliştirilen ve kaçak tüketimi önleyen Alçak Gerilim Sayaç Otomasyon Panoları (ASOP) kayıt dışı tüketimde ısrar eden kesimlerin hedefi oldu. 1996 yılından beri dağıtım bölgesinde kullanılmaya başlanan bu panolara daha önce sadece kaçak elektrik kullanmakta ısrarcı olan kesimler tepki gösterirken, son zamanlarda bazı ilçe belediyeleri de bunlara katıldı. Son 3 buçuk yıllık sürede 94 panonun saldırılar sonucu tahrip edildiği Şırnak’ın Silopi ilçesinde de belediye, kaçak tüketimi önleyen ASOP’ların kurulmasını engelliyor.

Belediye tahrik edince saldırı oldu

Bir süredir bu panoların kurulmaması için her türlü yolu deneyen Silopi Belediyesi, dün gerekli tüm resmi izinler alındıktan sonra Dicle Elektrik ekiplerince halkın kayıpsız, kesintisiz ve kaliteli elektrik enerjisi kullanabilmesi için Dicle Mahallesi’nde yapılmak istenen çalışmayı engelledi. Ekipleri çalışma bölgesinden zabıta marifeti ile uzaklaştıran belediye yetkililerinin tahriki sonucu gün içerisinde kurulan 4 ASOP, gece saatlerinde kimliği belirsiz kişilerce saldırıya uğradı. Panolar tamamen tahrip edilirken, saldırı nedeniyle onlarca abone elektriksiz kaldı.

Tahrip edilen panolar yenileniyor

Yaşanan saldırı üzerine polis inceleme başlatırken, Dicle Elektrik ekipleri yeniden engelleme olmaması için çalışmalarına bugün güvenlik görevlileri nezaretinde devam edecek. Dicle Elektrik yetkilileri, tahrip edilen panoların yerine yenilerinin kurulacağını açıkladılar. Yetkililer, bu panoları kurdukları mahallelerde enerji şebekesini yer altına aldıklarını, böylece tüketicilere çok daha kaliteli olmasının yanında kayıpsız ve kesintisiz enerji verebildiklerini bildirdiler.

Silopi’de Dicle Elektrik’in çalışma yapmak için kayyum döneminde belediye ile protokol yaptığı, şimdiki belediye yönetiminin bu sebeple zorluk çıkardığı kaydedildi.

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Haber Tarihi: 21 Ağustos 2019 Çarşamba 14:23
  1. Şırnak
  2. silopi
  3. elektrik
  4. Silopi ilçesi
  5. Alçak Gerilim Sayaç Otomasyon Panoları (ASOP)

YORUM YAZ

  • OsmanlıOsmanlı52 dk önce
    vay .... nun bebeleri...
  • hakanhakan1 sa önce
    gelde bu belediyeye kayyım atama, sonra da devlet niye önlem almıyor derler. alınca da ortalığı karıştırmak için yine devlete yükleniyorlar. böyle adalet sistemi olmaz olsun. ac kalıp bi ekmek çalsak yıllarca hapis yatırırlar ama teröristler içimizde hatta yüce mecliste cirit atıyor. chp nın içinde cırit atıyor. ama hiç bişey yapılmıyor.kanunlara daha ağır şekilde yaptırım koymazsan bunlar daha da azıtacak daha fazlasını yapmak isteyecekler
  • sukrusukru1 sa önce
    Bunu yapan or... Çocuklarını yakalayıp son kuruşuna kadar panoların parasını ve kayıp ekonomik zararı ôdetin.Gerekirse evini,tarlasını,bağını,bostanını satıp alın bu alçaklardan.Bıktık kayıp,kaçak adı altında bunların elektrik paralarını ödemekten.
  • kartalkartal1 sa önce
    ilçenin elektiriğini toptan kesin ne düşünüyonuz. onlar yalvarsın parasını nasıl olsa ben ödüyom
  • Rasim DUMANRasim DUMAN1 sa önce
    Bu durumda yapılacak tek şey var : Oraya da kayyum tâyin etmek. Devletimiz her yerde varlığını ve otoritesini göstersin.

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