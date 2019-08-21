0553 313 94 23

HDP'li belediye tahrik etti! Kaçak elektriği önleyen panoları kırdılar

Kaçak elektriğe karşı Silopi'de yıllardır kurulması engellenen panoların gerekli izinlerin alınmasının ardından dün kurulumu gerçekleşti. Ancak HDP'li Silopi Belediyesi'nin engellemeleri ve tahriklerinin ardından panolar 1 saat sonra parçalandı.

21 Ağustos 2019 Çarşamba 14:23
HDP'li belediye tahrik etti! Kaçak elektriği önleyen panoları kırdılar

Şırnak’ın Silopi ilçesinde enerji kalitesini artırırken kaçak tüketimi de önlemesi için dün kurulan 4 pano, belediyenin engelleme ve tahriklerinin ardından gece kimliği belirsiz kişilerce gerçekleştirilen saldırı sonucu kullanılamaz hale geldi.

3,5 yıldır kurulması için mücadele veriliyor

Dicle Elektrik tarafından geliştirilen ve kaçak tüketimi önleyen Alçak Gerilim Sayaç Otomasyon Panoları (ASOP) kayıt dışı tüketimde ısrar eden kesimlerin hedefi oldu. 1996 yılından beri dağıtım bölgesinde kullanılmaya başlanan bu panolara daha önce sadece kaçak elektrik kullanmakta ısrarcı olan kesimler tepki gösterirken, son zamanlarda bazı ilçe belediyeleri de bunlara katıldı. Son 3 buçuk yıllık sürede 94 panonun saldırılar sonucu tahrip edildiği Şırnak’ın Silopi ilçesinde de belediye, kaçak tüketimi önleyen ASOP’ların kurulmasını engelliyor.

Belediye tahrik edince saldırı oldu

Bir süredir bu panoların kurulmaması için her türlü yolu deneyen Silopi Belediyesi, dün gerekli tüm resmi izinler alındıktan sonra Dicle Elektrik ekiplerince halkın kayıpsız, kesintisiz ve kaliteli elektrik enerjisi kullanabilmesi için Dicle Mahallesi’nde yapılmak istenen çalışmayı engelledi. Ekipleri çalışma bölgesinden zabıta marifeti ile uzaklaştıran belediye yetkililerinin tahriki sonucu gün içerisinde kurulan 4 ASOP, gece saatlerinde kimliği belirsiz kişilerce saldırıya uğradı. Panolar tamamen tahrip edilirken, saldırı nedeniyle onlarca abone elektriksiz kaldı.

Tahrip edilen panolar yenileniyor

Yaşanan saldırı üzerine polis inceleme başlatırken, Dicle Elektrik ekipleri yeniden engelleme olmaması için çalışmalarına bugün güvenlik görevlileri nezaretinde devam edecek. Dicle Elektrik yetkilileri, tahrip edilen panoların yerine yenilerinin kurulacağını açıkladılar. Yetkililer, bu panoları kurdukları mahallelerde enerji şebekesini yer altına aldıklarını, böylece tüketicilere çok daha kaliteli olmasının yanında kayıpsız ve kesintisiz enerji verebildiklerini bildirdiler.

Silopi’de Dicle Elektrik’in çalışma yapmak için kayyum döneminde belediye ile protokol yaptığı, şimdiki belediye yönetiminin bu sebeple zorluk çıkardığı kaydedildi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 21 Ağustos 2019 Çarşamba 14:23
  1. Şırnak
  2. silopi
  3. elektrik
  4. Silopi ilçesi
  5. Alçak Gerilim Sayaç Otomasyon Panoları (ASOP)

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Kuyucak ve Karacasu’da uyuşturucu operasyonları: 3 tutuklama
    1. Kuyucak ve Karacasu’da uyuşturucu..
    2. Dünya Gençler Yüzme Şampiyonası
    3. Başkan Büyükkılıç Ankara’da
    4. Yücel Yılmaz:"Hizmetin siyaseti olmaz"
    5. 19 yaşındaki otel çalışanı otel..
    6. F-35 projesinin perde arkası! 1.Dünya..
    7. Şahinbey Belediyesi Sosyal..
    8. Polise sahte kimlik gösteren cinayet..
    9. Prof. Dr. Çengel: “Temiz ve ekonomik..
    10. Gelecek inovatif üretimde
    11. Niğde’de 20 dekarlık tarım arazisi..
    12. Zabıta alımları 2019 zabıta alımları..
    13. Kanarya Adaları'ndaki yangın
    14. MAZLUM-DER Kayseri Şube Başkanı Ahmet..
    15. ‘e-ticaret’te vitrinler hosting..
    16. İngiliz hükümeti, hızlı tren projesi..
    17. Şehir merkezine inen domuz sürüleri..
    18. Üniversite-sanayi iş birliğini..
    19. Belediye yönetimi ve muhtarlar..
    20. Muğla’da yanan ormanların yerine yeni..
    21. Avrupa Hareketlilik Haftası Tanıtım..
    22. Doğu Karadeniz Bölgesi için kritik..
    23. Yeni Mahallede altyapı hattı..
    24. Ege'de kiraz, üzüm ve nar ihracatında..
    25. Kdz. Ereğli’de silahlı kavga: 1 yaralı
    26. Esnafın isteği yerine getirildi
    27. Fiorentina, Ribery'yi transfer etti
    28. Aslan’dan Karaköprüspor’a moral..
    29. Saadet'ten HDP'ye ziyaret sorusuna cevap
    30. Yasa dışı yollarla ülkeye giren 76..
    Rusya: Türkiye'yi bilgilendirdik, vuracağız
    Rusya: Türkiye'yi bilgilendirdik, vuracağız
    Davutoğlu'nun yanındaki isimden dikkat çeken çıkış: Bu isimler AK Parti'nin direğidir
    Davutoğlu'nun yanındaki isimden dikkat çeken çıkış: Bu isimler AK Parti'nin direğidir
    Melih Gökçek’ten İmamoğlu’na sert tepki! ‘Basit adam! Senin kalibreni alır büker…’
    Melih Gökçek’ten İmamoğlu’na sert tepki! ‘Basit adam! Senin kalibreni alır büker…’
    TSK üssü tehlikede! Katil Esed’in ordusu kente girdi
    TSK üssü tehlikede! Katil Esed’in ordusu kente girdi
    Kötü sürprizle karşılaşabilirsiniz! Bunu yapanların emekliliği erteleniyor
    Kötü sürprizle karşılaşabilirsiniz! Bunu yapanların emekliliği erteleniyor

    Günün Karikatürü

    21 Ağustos 2019
    "Yüzde yüz" dedi, büyük Marmara depremi için tarih verdi!..
    "Yüzde yüz" dedi, büyük Marmara depremi için tarih verdi!..
    Beyaz eşya servisleri de mağdur!
    Beyaz eşya servisleri de mağdur!