HDP'li belediye başkanı tutuklandı!

Adıyaman'da terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik soruşturma kapsamında adliyeye sevk edilen, aralarında HDP Gerger İlçe Başkanı Mahmut Özdemir ve Kömür Belde Belediye Başkanı HDP'li Hüseyin Yuka'nın da bulunduğu 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığınca, bir mermer ocağı şantiyesini ateşe vererek, ihbar üzerine olay yerine hareket eden jandarma ekiplerinin bulunduğu zırhlı araca bombalı saldırı düzenleyen terör örgütü PKK/KCK mensuplarının yakalanması için başlatılan soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 12 kişi arasında bulunan HDP Gerger İlçe Başkanı Mahmut Özdemir ve Kömür Belde Belediye Başkanı HDP'li Hüseyin Yuka ile Hasan Tunç ve Y.D.T'nin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Yoğun güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edilen şüphelilerden Özdemir, Yuka ve Tunç, çıkarıldıkları nöbetçi mahkeme tarafından tutuklandı. Y.D.T. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

12 KİŞİ GÖZALTINA ALINMIŞTI

Adıyaman'da 15 Ağustos'ta bir mermer ocağı şantiyesini ateşe veren terör örgütü PKK/KCK üyeleri, ihbar üzerine olay yerine hareket eden jandarma ekiplerinin bulunduğu zırhlı araca bombalı saldırı düzenlemiş, olayda bir uzman çavuş yaralanmıştı.

Olayın ardından soruşturma başlatılmış, "terör örgütüne yardım ve yataklık ettikleri" iddiasıyla aralarında HDP Gerger İlçe Başkanı Mahmut Özdemir ve Kömür Belde Belediye Başkanı HDP'li Hüseyin Yuka'nın da bulunduğu 12 kişi gözaltına alınmıştı.

Hüseyin Yuka, İçişleri Bakanlığınca 17 Ağustos'ta görevinden uzaklaştırılmıştı.