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HDP’li Yıldız Çetin gözaltına alındı

Van'ın Erciş İlçe Belediye Başkanı HDP’li Yıldız Çetin gözaltına alındı.

15 Ekim 2019 Salı 08:29
HDP’li Yıldız Çetin gözaltına alındı

Van'ın HDP'li Erciş Belediye Başkanı Yıldız Çetin gözaltına alındı.

Erciş Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde PKK/KCK silahlı terör örgütünün bütünüyle deşifre edilip faaliyetlerinin sonlandırılması, örgüt mensuplarının yakalanarak haklarındaki gerekli yasal işlemlerin yapılabilmesi adına “PKK/KCK Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak” suçundan yürütülen soruşturma dosyası kapsamında bulunan 4 şüpheliye yönelik olarak sabahın erken saatlerinde operasyon düzenlendi. 15 Ekim günü Erciş İlçe Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Büro Amirliği ekiplerinin 4 şüpheliye yönelik yaptığı eş zamanlı operasyonda, Erciş Belediye Başkanı Yıldız Çetin, Başkan Vekili Bayram Çiçek, HDP Erciş İlçe Başkanı Şakir Asıl ve Başkan Yardımcısı Hücret Kandemir yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerin ikamet, iş yeri ve üst aramalarında; çok sayıda dijital materyal ve örgütsel doküman ele geçirildi.

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Haber Tarihi: 15 Ekim 2019 Salı 08:29
  1. Van
  2. Van'ın HDP'li Erciş Belediye Başkanı Yıldız Çetin
  3. Erciş Cumhuriyet Başsavcılığı
  4. PKK/KCK
  5. terör örgütü
  6. PKK/KCK Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak
  7. Erciş İlçe Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Büro Amirliği
  8. eş zamanlı operasyon
  9. Erciş Belediye Başkanı Yıldız Çetin
  10. Başkan Vekili Bayram Çiçek
  11. HDP Erciş İlçe Başkanı Şakir Asıl
  12. Başkan Yardımcısı Hücret Kandemir
  13. dijital materyal
  14. örgütsel doküman

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