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HDP’li Belediye Başkanı Hüseyin Yuka gözaltına alındı

Adıyaman'da HDP’li Kömür Belde Belediye Başkanı Hüseyin Yuka, terör örgütüne yardım ve yataklık ettiği gerekçesiyle gözaltına alındı.

17 Ağustos 2018 Cuma 10:47
HDP’li Belediye Başkanı Hüseyin Yuka gözaltına alındı

Önceki gün Kömür Beldesine bağlı Kaşköy’de mermer ocağının yakılması ve devamında 4 askerin şehit olduğu terör olayının ardından güvenlik güçleri operasyonlarını sürdürüyor. Daha önce 12 adrese baskın yaparak 8 kişiyi göz altına alan güvenlik güçleri bir operasyon daha gerçekleştirdi.

Jandarma ekipleri, yaşanan terör olaylarıyla ilgili yardım ve yataklık yaptığı gerekçesiyle HDP’li Kömür Belde Belediye Başkanı Hüseyin Yuka ve 3 kişiyi gözaltına aldı. Gözaltına alınan diğer 3 kişinin de terör örgütüyle bağlantılı kişiler olduğu öne sürüldü.

Gözaltına alınan Belediye Başkanı sağlık kontrolünün ardından sorgulanmak üzere Jandarma Komutanlığına götürüldü.

İHA

Haber Tarihi: 17 Ağustos 2018 Cuma 10:47
  1. HDP
  2. belediye başkanı
  3. kömür belde belediyesi

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