HDP'li belediye başkanı gözaltına alındı
Muş'un HDP'li Altınova Belde Belediye Başkanı Casim Budak, hakkında yürütülen terör soruşturması kapsamında gözaltına alındı.
Muş Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen terör soruşturması kapsamında, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince gözaltına alınan Casim Budak, sağlık kontrollerinin ardından jandarmaya götürüldü.
Budak’ın ifade işlemleri sürüyor.
Bu arada Altınova Belediye binasında güvenlik güçlerince arama yapıldı.
İçişleri Bakanlığında görevden uzaklaştırılan Budak’ın yerine, Korkut Kaymakamı Hasan Sadebıyık görevlendirildi.