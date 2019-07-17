HDP’li belediye başkanı ve Meclis üyelerine soruşturma açıldı Van Cumhuriyet Başsavcılığı HDP'li Van Büyükşehir Belediye Başkanı Bedia Özgökçe Ertan ile bazı belediye meclis üyeleri hakkında soruşturma başlattı.

Van Cumhuriyet Başsavcılığı, Van Büyükşehir Belediyesinin kentteki AK Parti’li belediyelerin yardım talebini reddederek başka illerdeki HDP’li belediyelere yardım yaptığı iddialarına ilişkin resen soruşturma başlattı. Başsavcılık, bu kapsamda Ertan ve ilgili belediye meclis üyeleri hakkında görev suçu kapsamında soruşturma izni verilmesi talebinde bulundu.

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