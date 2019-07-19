HDP Kağızman İlçe Başkanı tutuklandı!
HDP Kağızman İlçe Başkanı Yaşar Özlü, 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan tutuklandı.19 Temmuz 2019 Cuma 07:25
Kars Cumhuriyet Başsavcılığınca "silahlı terör örgütüne üye olduğu" iddiasıyla Özlü hakkında yakalama kararı çıkarıldı.
Harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ile İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Özlü'yü gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Özlü, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
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