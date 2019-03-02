HDP'li başkan CHP'nin adayıyla birlikte Türkiye'yi böldü! Şişli'de CHP'nin belediye başkan adayıyla birlikte bir çiftin düğününe katılan HDP Şişli İlçe Başkanı Mutlu Öztürk, yaptığı konuşmada Türkiye'nin Güneydoğu bölgesini 'Kürdistan' olarak ilan etti. Skandal sözlere tepki göstermeyen CHP'li aday ise çifte mutluluklar dileyerek sahneden indi.

Şişli'de CHP'den aday gösterilen Muammer Keskin, HDP'li bir çiftin düğününe katıldı. Düğünde gizli ittfakın temsilcileri CHP adayı Muammer Keskin ve HDP Şişli İlçe başkanı Mutlu Öztürk, birlikte sahneye çıktı. HDP'li başkan Türkiye'yi böldü, CHP'nin adayı dinledi Sahnede konuşma yapan HDP'nin Şişli ilçe Başkanı Mutlu Öztürk, Türkiye'yle ilgili skandal ifadeler kullandı. Güneydoğu bölgesini 'Kürdistan' olarak tanımlayan HDP'li Mutlu, sadece Güneydoğu bölgesi dışında kalan bölgeleri Türkiye olarak tanımladı. CHP'li Keskin, HDP'li ismin ağzıyla Türkiye'yi parçalara ayırmasına ses çıkarmazken, çifte mutluluklar dileyip sahneden indi. İşte HDP İlçe Başkanı'nın skandal sözleri; "Partimizin, tavrı çok net. Kürdistan'da kayyumun el koyduğu belediyeleri geri alacağız. Türkiye tarafında da AKP-MHP koalisyonuna kazandırmayacağız. Muammer Bey, Şişli demokrasi cephesinin adayıdır."

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