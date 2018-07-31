Kandilin vekili Ahmet Şık'tan alçak sözler!

Geçtiğimiz günlerde AK Partililere yönelik hakaret içeren sözleri yüzünden Meclis'ten 2 birleşim ceza alan HDP İstanbul Milletvekili Ahmet Şık, skandal açıklamalar yapmaya devam ediyor.

"BU ÜLKENİN MAYASI KÖTÜLÜK BARINDIRIYORMUŞ"

Ahmet Şık, AK Parti'nin beklenenden daha yüksek oylar almasını yorumladı. Yaptığı yorumda kendi ülkesini kötüleyen Şık şunu söyledi:"AKP'nin bu kadar oy almasını şununla açıklıyorum: Bu ülkenin mayası korkunç bir kötülük barındırıyormuş."