HDP’li adayının evinden terör örgütü PKK'ya eleman temini

Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde HDP'den Kayseri milletvekili adayı olan Zenun O'nun evinde kaldığı tespit edilen yakını, terör örgütü PKK/KCK'nın kırsal alan yapılanmasına katılma hazırlığı yaptığı gerekçesiyle yakalandı.

Kayseri Emniyet Müdürlüğünce, terör örgütü PKK/KCK'nın eylem ve faaliyetlerinin önlenmesine yönelik çalışmalar sürüyor.

KIRSAL ALAN YAPILANMASINA KATILACAKTI

Çalışmalar kapsamında bir süre önce kente gelerek HDP Kayseri milletvekili adayı Zenun O'nun yanında kalmaya başlayan A.O'nun, örgütün kırsal alan yapılanmasına katılmak üzere pasaport çıkarttığı belirlendi.

Terörle Mücadele Şubesi ve Özel Harekat Şubesi ekipleri, otobüsle Ağrı'ya giderek İran üzerinden PKK/KCK'nın kırsal alan yapılanmasına katılmayı planladığı istihbaratı üzerine zanlının yakalanması için operasyon düzenledi.

Özel harekat polislerince gözaltına alınan A.O'nun emniyetteki işlemleri sürüyor.