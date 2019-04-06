0553 313 94 23
Seçim 2019 Sayfası

AK Parti başvuruda bulundu! HDP'li adayın mazbata alması zora girdi

AK Parti Diyarbakır Bağlar Belediye Başkan adayı Hüseyin Beyoğlu, terör örgütü PKK'nın siyasi kolu HDP'nin Bağlar Belediye Başkan adayı Zeyyat Ceylan'ın öğretmen olarak görev yapmakta iken Kanun Hükmünde Kararname kapsamında ihraç edildiği için mazbata alamayacağına ilişkin dilekçesi ile İl Seçim Kuruluna başvuruda bulundu.

06 Nisan 2019 Cumartesi 17:58
AK Parti başvuruda bulundu! HDP'li adayın mazbata alması zora girdi

AK Parti Diyarbakır Bağlar Belediye Başkan adayı Hüseyin Beyoğlu, Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığına sunulmak üzere İl Seçim Kurulu'na yaptığı başvuruda, 31 Mart 2019'da merkez Bağlar ilçesi Belediye Başkanlığı seçiminde HDP'nin adayı Zeyyat Ceylan'a, seçilme yeterliliğine sahip olmaması nedeniyle mazbata verilmemesi ve en yüksek ikinci oyu alan adaya mazbata verilmesi gerektiğini ileri sürdü.

Başvuruda, OHAL kapsamında alınan tedbirlere atıfta bulunularak şu ifadelere yer verildi:

"Terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı olan kişilerin kamu görevinden başka hiçbir işleme gerek kalmaksızın çıkarılmıştır. Bu kişilere ayrıca herhangi bir tebligat yapılmaz. Haklarında ayrıca özel kanun hükümlerine göre işlem tesis edilir. Birinci fıkra gereğince kamu görevinden çıkarılan kişilerin, mahkumiyet kararı aranmaksızın rütbe veya memuriyetleri alınır ve bu kişiler görev yaptıkları teşkilata yeniden kabul edilmezler, bir daha kamu hizmetinde istihdam edilemezler, doğrudan veya dolaylı olarak görevlendirilemezler."

Ceylan'ın belediye başkanlığı mazbatasını alamayacağı kaydedilen başvuruda, "Ceylan'ın seçimde en yüksek oyu olan aday olmasına rağmen, seçme ve seçilme ehliyetinden söz konusu Kanun Hükmünde Kararname sebebiyle İlçe Belediye Başkanlığı mazbatasının en yüksek ikinci oyu alan Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığının 1863 Sayılı Kararı uyarınca da Adalet ve Kalkınma Partisi adayı Hüseyin Beyoğlu'na verilmesi konusunda gereğini arz ederim." ifadesine yer verildi.

Başvuruda, Malatya'nın Doğanşehir ilçesinin Kadılı Mahallesi'nde resmi olmayan sonuçlara göre muhtarlık seçimini kazanan Hüseyin Arslan hakkında Yüksek Seçim Kurulu'nun oy birliğiyle aldığı karara atıfta bulunularak, kamu görevinden çıkartılan kişilerin mahkumiyet kararı aranmaksızın bir daha kamu hizmetinde istihdam edilemeyeceklerinden Arslan'a mazbata verilemeyeceğine, seçilme yeterliliği taşıyan ve Arslan'dan sonra en çok oy alan kişiye mazbata verilmesi gerektiği yönünde karar verildiği anımsatıldı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 06 Nisan 2019 Cumartesi 17:58
  1. Malatya
  2. başkan adayı
  3. Ak Parti Diyarbakır
  4. Bağlar Belediye
  5. Hüseyin Beyoğlu

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Bartın'da 5 sandık yeniden sayılıyor
    1. Bartın'da 5 sandık yeniden sayılıyor
    2. Langkawi Bisiklet Turu başladı
    3. Otomobil kaldırımdaki kadına ve..
    4. HDP'li adayın mazbata alması zora girdi
    5. Maçın ardından
    6. Çifteler ve Odunpazarı’nda oylar..
    7. Yeşil çayın fayaları neler? Yeşil çay..
    8. Tadilat yapılan terasta kağıt yakıldı,..
    9. "Libya'da diyalog konferansının bu..
    10. Yüksekova sular altında
    11. Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi: Türk..
    12. "Sınırların Ötesine Geç Kısa Film..
    13. Bağımsız aday Buz miting yaptı
    14. Ekrem İmamoğlu, son durumu paylaştı
    15. Sandığından oy çıkmadığını söyleyen..
    16. Kalp damar tıkanıklığı nedir? | Kalp..
    17. G7 Dışişleri Bakanları toplantısı
    18. 50 yıl sonra Han’da buluştular
    19. Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi
    20. Avrupa'da taşları yerinden oynatacak..
    21. Bisiklet, ticari taksiye arkadan çarptı
    22. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin'le bir..
    23. Hollanda'da sarı yelekliler 19.kez..
    24. Amerikan Columbia Üniversitesi..
    25. Bangladeş’te 1 kuruşa evsizlere yemek..
    26. Forum Magnesia’da çocuklar hem öğrendi..
    27. Otizmli çocuklar için ünlü şef ve..
    28. İYİ Parti'den güldüren yerel seçim..
    29. Suudi yönetiminden rejim karşıtlarına..
    30. TÜDEMSAŞ’tan tren tekeri için..
    Melih Gökçek'ten bomba açıklama: Aradaki fark sadece 635 oya iniyor...
    Melih Gökçek'ten bomba açıklama: Aradaki fark sadece 635 oya iniyor...
    AK Parti'den Bahçeli'nin yeni yerel seçim sistemi teklifine cevap
    AK Parti'den Bahçeli'nin yeni yerel seçim sistemi teklifine cevap
    Rekortmen başkandan Başkan Erdoğan'a çağrı
    Rekortmen başkandan Başkan Erdoğan'a çağrı
    Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan'dan Levent Üzümcü'ye 'Küçük İbo'lu yanıt!
    Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan'dan Levent Üzümcü'ye 'Küçük İbo'lu yanıt!
    Komünist Başkan Fatih Mehmet Maçoğlu'na kötü haber!
    Komünist Başkan Fatih Mehmet Maçoğlu'na kötü haber!

    Günün Karikatürü

    6 Nisan 2019
    Darbeci Hafter'e ilk darbe vuruldu
    Darbeci Hafter'e ilk darbe vuruldu
    Seçim sonrası Fatih Erbakan'dan bomba vaat: Yüzde 50 zam yapacağız
    Seçim sonrası Fatih Erbakan'dan bomba vaat: Yüzde 50 zam yapacağız