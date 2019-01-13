HDP'li aday 'Öcalan Yürüyüşü'nde gözaltına alındı

Batman'da terör örgütü PKK'nın elebaşı Abdullah Öcalan üzerindeki tecrid iddiasını protesto etmek amacıyla yapılan yürüyüşe müdahale eden polis, HDP'nin Batman Belediyesi Adayı Sabri Özdemir'i gözaltına aldı.

Tecridi protesto etmek için yürüyüş düzenlediler

Halkların Demokratik Partisi (HDP) ve Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) Batman il örgütleri, Öcalan üzerindeki tecrid iddiasını protesto etmek amacıyla bir yürüyüş organize etti. HDP Batman İl Eşbaşkanı Berivan Helen Işık, DBP Batman İl Eşbaşkanı Şükrü Tapkan, HDP'nin Batman Belediyesi Eşbaşkan Adayları Sabri Özdemir ve Songül Korkmaz'ın da aralarında bulunduğu parti üyeleri, yürüyüş için Gülistan Caddesi'nde bir araya geldi.

Partililer kanunsuz gösteride ısrar etti

Buradan slogan atarak Dörtyol'da yer alan HDP İl Örgütü binasına doğru yürüyüşe geçen partililerin önü bir süre sonra polis tarafından kesildi. Yapılan yürüyüşün "kanunsuz olduğu" gerekçesiyle izin verilmeyeceğini belirten polislere rağmen yürümekte ısrar eden partililere müdahale edildi.

HDP'li başkan adayı gözaltına alındı

Müdahale sırasında HDP'nin Batman Belediyesi Eşbaşkan Adayı Sabri Özdemir polis tarafından gözaltına alındı. Yapılan müdahalenin ardından partililer HDP il örgütü binasına geçti.