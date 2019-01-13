0553 313 94 23

HDP'li aday 'Öcalan Yürüyüşü'nde gözaltına alındı

Batman'da PKK'nın elebaşı Abdullah Öcalan üzerindeki tecrid iddiasını protesto etmek amacıyla HDP ve DBP tarafından düzenlenen kanunsuz yürüyüşe polisin ikazlarına rağmen devam edilmesi üzerine yapılan müdahale sonucu HDP'nin Batman Belediyesi Adayı Sabri Özdemir gözaltına alındı.

13 Ocak 2019 Pazar 16:46
HDP'li aday 'Öcalan Yürüyüşü'nde gözaltına alındı

Batman'da terör örgütü PKK'nın elebaşı Abdullah Öcalan üzerindeki tecrid iddiasını protesto etmek amacıyla yapılan yürüyüşe müdahale eden polis, HDP'nin Batman Belediyesi Adayı Sabri Özdemir'i gözaltına aldı.

Tecridi protesto etmek için yürüyüş düzenlediler

Halkların Demokratik Partisi (HDP) ve Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) Batman il örgütleri, Öcalan üzerindeki tecrid iddiasını protesto etmek amacıyla bir yürüyüş organize etti. HDP Batman İl Eşbaşkanı Berivan Helen Işık, DBP Batman İl Eşbaşkanı Şükrü Tapkan, HDP'nin Batman Belediyesi Eşbaşkan Adayları Sabri Özdemir ve Songül Korkmaz'ın da aralarında bulunduğu parti üyeleri, yürüyüş için Gülistan Caddesi'nde bir araya geldi.

Partililer kanunsuz gösteride ısrar etti

Buradan slogan atarak Dörtyol'da yer alan HDP İl Örgütü binasına doğru yürüyüşe geçen partililerin önü bir süre sonra polis tarafından kesildi. Yapılan yürüyüşün "kanunsuz olduğu" gerekçesiyle izin verilmeyeceğini belirten polislere rağmen yürümekte ısrar eden partililere müdahale edildi.

HDP'li başkan adayı gözaltına alındı

Müdahale sırasında HDP'nin Batman Belediyesi Eşbaşkan Adayı Sabri Özdemir polis tarafından gözaltına alındı. Yapılan müdahalenin ardından partililer HDP il örgütü binasına geçti.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 13 Ocak 2019 Pazar 16:46
  1. PKK
  2. Abdullah Öcalan
  3. HDP'nin Batman Belediyesi Adayı Sabri Özdemir
  4. Halkların Demokratik Partisi (HDP)
  5. Demokratik Bölgeler Partisi (DBP)
  6. HDP Batman İl Eşbaşkanı Berivan Helen Işık
  7. DBP Batman İl Eşbaşkanı Şükrü Tapkan
  8. HDP'nin Batman Belediyesi Eşbaşkan Adayları Sabri Özdemir
  9. Songül Korkmaz
  10. Gülistan Caddesi
  11. Dörtyol
  12. HDP İl Örgütü
  13. HDP'nin Batman Belediyesi Eşbaşkan Adayı Sabri Özdemir

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Karayollarında durum 13 Ocak Pazar
    1. Karayollarında durum 13 Ocak Pazar
    2. Fuat Akdoğan kimdir? | AK Parti..
    3. Hikmet Karaman'a çok sert sözler!..
    4. "İran'ın petrol ihracatı 700-800 bin..
    5. Erken yaşta evlilik affı sonunda..
    6. Bakan Kurum: Fikir babası..
    7. AK Parti Sakarya'da 15 ilçe adayını..
    8. 5 Ocak İller Arası Karate Kurtuluş..
    9. AK Parti ilçe belediye başkan adayları..
    10. AK Parti Gümüşhane Aday Tanıtım..
    11. Kalp krizi geçiren İsrailli yolcu,..
    12. 2019 CEV Kar Voleybolu Avrupa Turu
    13. MİKC 40 bin savaşçıyı devreden..
    14. Ürdün Yemen görüşmelerine ev..
    15. Dağ Kayağı Türkiye Şampiyonası
    16. Marmara'da lodos etkisini kaybetti
    17. Sakarya AK Parti ilçe belediye başkan..
    18. AK Parti Adapazarı ilçe belediye..
    19. Beyaz Baston Görme Engelliler Haftası
    20. Düzce'de heyelan nedeniyle yol trafiğe..
    Erdoğan talimatı verdi! 19 ili uçuracak 4 milyar dolarlık pazar kuruluyor
    Erdoğan talimatı verdi! 19 ili uçuracak 4 milyar dolarlık pazar kuruluyor
    Uçak gemilerini imha etme kabiliyetine sahip! Nükleer insansız su altı aracı donanmaya katılıyor
    Uçak gemilerini imha etme kabiliyetine sahip! Nükleer insansız su altı aracı donanmaya katılıyor
    2014'ten beri haber alınamayan kayıp Malezya uçağı, sonunda bulundu!
    2014'ten beri haber alınamayan kayıp Malezya uçağı, sonunda bulundu!
    Pompeo'dan flaş Türkiye açıklaması
    Pompeo'dan flaş Türkiye açıklaması
    Üniversite kitabında akılalmaz soru: Kadını daha çekici...
    Üniversite kitabında akılalmaz soru: Kadını daha çekici...

    Günün Karikatürü

    13 Ocak 2019
    HÜDA PAR’dan flaş yerel seçim kararı
    HÜDA PAR’dan flaş yerel seçim kararı
    Pakistan, uzun menzilli LY-80 hava savunma sistemini fırlattı
    Pakistan, uzun menzilli LY-80 hava savunma sistemini fırlattı