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Siyaset

HDP'li 3 belediye başkanı görevden alındı

Siirt Belediye Başkanı HDP'li Berivan Helen Işık ile Baykan Belediye Başkanı HDP'li Ramazan Sarsılmaz ve Kurtalan Belediye Başkanı HDP'li Baran Akgül, İçişleri Bakanlığı'nca görevlerinden alındı. Siirt'e Vali Ali Fuat Atik, ilçelerde ise kaymakamlar, Belediye Başkanı olarak görevlendirildi.

Yeniakit Publisher
2020-05-15 07:49:00 -
HDP'li 3 belediye başkanı görevden alındı

İçişleri Bakanlığı tarafından Siirt Belediye Başkanlığı’na kayyım atandı.

Sabah erken saatlerde Siirt Belediyesi’ne gelen çok sayıda polis, belediye binasının içinde ve çevresinde yoğun güvenlik önlemleri aldı.

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Yorumlar

Xxxxxxxxxxxxx c

Genelevcileri.. askerlerimizin katilleri daha ne zamana kadar maaş alacaklar Mecliste duruyorlar daha ne zamana kadar Mecliste duracaklar şaka mı yaaa hangi devlette genelevciler Mecliste hangi devlette asker polis katili Mecliste oturuyor. Böyle bir şey yok ya 13. 14. yaşlarındaki kız çocuklarını dağa kaçırıyor. terörist başlarına sunuyor ve mecliste oturuyorlar, DİYARBAKIR anneleri hdpnin çocuklarını kaçırdığıni söylüyor daha ne zamana kadar duracaklar katiller genelevciler
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İMAMOĞLU KOŞ HDP YE KOŞ

Şimdi İmamoğlunun yüreği kan ağlıyordur koş koş haydi koş ne bekliyorsun İmamoğlu koş git ziyaretlerine hatta kına kahrol haydi imamoğlu marş marş
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