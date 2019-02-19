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HDP'den ittifakı örtme hamlesi

Terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı HDP, Millet İttifakı'na destek vereceğini resmen açıkladı. Daha önce Batı'da aday çıkarmayacağını duyuran HDP, İstanbul'un 15 ilçesinde aday gösterme kararı alarak ittifakı örtme çabasına girdi. İlçelerde aday çıkararak 'algı' değiştirme politikası izleyen HDP, İstanbul Büşükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinde Millet İttifakı'nın yanında olacak.

19 Şubat 2019 Salı 11:49
HDP'den ittifakı örtme hamlesi

HDP iCHP ve İYİ Parti ile yaptığı ittifakı örtmnek için İstanbul’un 15, Ankara’nın 4 ilçesinde belediye eş başkan adayları çıkaracak.

Artı Gerçek'in haberine göre, seçim stratejisini 'bölgede kayyum atanan belediyeleri geri kazanmak, batıda ise AK Parti-MHP ittifakını geriletmek' olarak belirleyen HDP'nin listeleri, gece geç saatlere kadar süren tartışmaların ardından netleşti. HDP İstanbul'un 15, Ankara'nın 4 ilçesinde belediye eş başkan adayı çıkaracak.

Partili bir kaynaktan alınan bilgiye göre, HDP, İstanbul'un 15 ilçesinde belediye eş başkan adayı çıkaracak. Bu ilçeler şöyle: Arnavutköy, Bağcılar, Başakşehir, Bayrampaşa, Beykoz, Çekmeköy, Esenler, Fatih, Gaziosmanpaşa, Güngören, Kağıthane, Pendik, Sultanbeyli, Sultangazi, Ümraniye.

Bağcılar'da Hüda Kaya

İlçelerden sadece Bağcılar adayı resmileşti. Daha önce ismi geçen HDP İstanbul Milletvekili Hüda Kaya, HDP eski MYK üyesi Murad Mıhçı'nın "HDP'de MYK üyesi olduğum günlerde Yol Tv'ye desteğe gitmiştik Vekilim Hüda Kaya'yla. Bugün Bağcılar Eş Belediye Başkan Adayı olduğunu öğrendim. Başarılar dilerim, hayırlı olsun seninleyiz" paylaşımını retweet ederek, adaylığını açıklamış oldu.

Aday çıkarmayacağı iller

HDP, İstanbul'un bazı ilçelerinde ise sadece belediye meclis üyelikleri için aday çıkaracak. Bu ilçeler şöyle: Beyoğlu, Bahçelievler, Bakırköy, Beylikdüzü, Eyüp, Kartal, Sarıyer, Şile, Şişli, Tuzla, Üsküdar, Zeytinburnu.

HDP, İstanbul Büşükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı için aday çıkarmayacağını açıklamıştı. Adalar'da ise CHP'nin adayı Erdem Gül'ü destekleyecek.

Ankara'da 4 ilçe

HDP Ankara ise yoğun bir süreç geçirdi.

HDP, Bala, Çankaya, Keçiören ve Haymana'da belediye eş başkan adayları çıkaracak.

Büyükşehir Belediye Başkan adayı çıkarmayacak olan HDP, Ankara'nın tüm ilçelerinde belediye meclis üyelikleri için aday çıkaracak.

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Haber Tarihi: 19 Şubat 2019 Salı 11:49
  1. İstanbul
  2. Ankara
  3. HDP

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  • mehmet soylumehmet soylu12 dk önce
    hadepe cumhur ittifakına destek vereceğini açıklasa, patronlarının tamda istediği olurdu. ama onlara akıl veren patronlarının kafası bu kadar basıyor

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