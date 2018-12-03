HDP'den büyükşehirlerde CHP ile ittifak sinyali!

Partisinin Mersin İl Başkanlığı tarafından bir otelde düzenlenen basın toplantısına katılan Temelli, 31 Mart 2019'da yapılacak olan yerel seçimlere ilişkin açıklamalarda bulundu.

CHP ile ittifak sinyali

Seçim çalışmalarının devam ettiğini kaydeden Temelli, "Bütün yerellerde fizibilite çalışmalarımızı tamamladık. Bu çalışmalara bağlı olarak raporlarımız oluştu, komisyonlarımız kuruldu. Her yerde seçime girmek tabi bizim seçim politikamız ama şunu da belirtmekte yarar var. İstisna teşkil eden yerlerde, herhangi bir partinin tek başına kazanma olanağının olmadığı yerlerde yan yana gelmekten daha doğal bir şey olamaz. Dolayısıyla bu anlamıyla ortak çalışmalar sürdürmek, ortak adayların belirlenmesine katkı sunmak, demokrasiden, emekten, kadından yana tercihte bulunacak seçenekleri ortaya çıkarmak için çalışmalar sürdüreceğiz. Mersin özelinde de bu türden çalışmalarımız var. İstanbul özelinde de bu türden çalışmalarımız var" şeklinde konuştu.