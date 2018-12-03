0553 313 94 23

HDP'den büyükşehirlerde CHP ile ittifak sinyali!

Terör örgütünün siyasi kolu olan HDP'nin Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, mart yerel seçimlerinde bazı illerde ortak çalışmalar sürdüreceklerini belirterek, "Mersin özelinde de bu türden çalışmalarımız var. İstanbul özelinde de bu türden çalışmalarımız var" dedi.

03 Aralık 2018 Pazartesi 12:20
HDP'den büyükşehirlerde CHP ile ittifak sinyali!

Partisinin Mersin İl Başkanlığı tarafından bir otelde düzenlenen basın toplantısına katılan Temelli, 31 Mart 2019'da yapılacak olan yerel seçimlere ilişkin açıklamalarda bulundu.

CHP ile ittifak sinyali

Seçim çalışmalarının devam ettiğini kaydeden Temelli, "Bütün yerellerde fizibilite çalışmalarımızı tamamladık. Bu çalışmalara bağlı olarak raporlarımız oluştu, komisyonlarımız kuruldu. Her yerde seçime girmek tabi bizim seçim politikamız ama şunu da belirtmekte yarar var. İstisna teşkil eden yerlerde, herhangi bir partinin tek başına kazanma olanağının olmadığı yerlerde yan yana gelmekten daha doğal bir şey olamaz. Dolayısıyla bu anlamıyla ortak çalışmalar sürdürmek, ortak adayların belirlenmesine katkı sunmak, demokrasiden, emekten, kadından yana tercihte bulunacak seçenekleri ortaya çıkarmak için çalışmalar sürdüreceğiz. Mersin özelinde de bu türden çalışmalarımız var. İstanbul özelinde de bu türden çalışmalarımız var" şeklinde konuştu.

Haber Tarihi: 03 Aralık 2018 Pazartesi 12:20
  1. İstanbul
  2. Mersin
  3. ittifak
  4. HDP

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Securitas "Engelsiz" güvenlik raporu yayında
    1. Securitas "Engelsiz" güvenlik raporu..
    2. Doğu Türkistan için İstanbul'dan..
    3. Akçansa'dan gençlere iş fırsatı
    4. İşaret diliyle Kur’an öğreniyorlar
    5. FETÖ'den tutuklanan polis müdürü,..
    6. Cardtek, Big Bang 2018'de geleceğe..
    7. Beşiktaş'taki terör saldırısı..
    8. GÜNCELLEME - Katar OPEC'ten..
    9. MHP'den Mansur Yavaş açıklaması
    10. "Siyasi mahkûmlar serbest..
    11. "Kaset komplosu" davası
    12. Kayserispor'dan Sumudica bombası!
    13. Uçurumda mahsur kalan köpeği AKUT..
    14. Kaşıkçı ve Karlov'a 'Pegasus' kancası!
    15. Musul'daki iç göçmenlerin çilesi..
    16. Emniyet müdüründen o polise teşekkür
    17. Doğu Türkistan’ın çığlığına ses verin
    18. HDP Kars belediye başkan adayları 2019..
    19. Rusya ve Ermenistan'dan ortak tatbikat!
    20. BTK'den "büyük veri ve siber güvenlik"..
    Recai Kutan'dan önemli mesajlar! 'Bu savaşın hedefi...'
    Recai Kutan'dan önemli mesajlar! 'Bu savaşın hedefi...'
    Türkiye'yi tehdit eden ABD, S-400 karşıtı paket geliştirdi
    Türkiye'yi tehdit eden ABD, S-400 karşıtı paket geliştirdi
    ‘Kaşıkçı cinayeti’ planını kabul etmedi… Dayak yedi, boynu kırıldı
    ‘Kaşıkçı cinayeti’ planını kabul etmedi… Dayak yedi, boynu kırıldı
    Evi yanan Hollywood aktörü Butler'a Filistin'i hatırlattılar
    Evi yanan Hollywood aktörü Butler'a Filistin'i hatırlattılar
    İşte Türkiye ve ABD arasında yaklaşan 2 problem! "Münbiç ve Kaşıkçı'ya konsantreyiz, ama..."
    İşte Türkiye ve ABD arasında yaklaşan 2 problem! "Münbiç ve Kaşıkçı'ya konsantreyiz, ama..."

    Günün Karikatürü

    2 Aralık 2018
    Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sürpriz davet
    Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sürpriz davet
    CHP Paris'te... Aytuğ Atıcı, eylemlere "barışçıl" derken...
    CHP Paris'te... Aytuğ Atıcı, eylemlere "barışçıl" derken...