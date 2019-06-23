0553 313 94 23

HDP'den İstanbul seçimi değerlendirmesi

HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli:- "İstanbul seçim sonuçlarını belirleyen HDP'nin yaklaşımı olmuştur. HDP tarafsız siyasetini koruyarak İstanbul seçim sonuçlarını aslında bir demokrasi mücadelesine çevirerek tüm hakların ortak umudu olmuştur"

23 Haziran 2019 Pazar 22:46
HDP'den İstanbul seçimi değerlendirmesi

ANKARA (AA) - HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, "İstanbul seçim sonuçlarını belirleyen HDP'nin yaklaşımı olmuştur. HDP tarafsız siyasetini koruyarak İstanbul seçim sonuçlarını aslında bir demokrasi mücadelesine çevirerek tüm halkların ortak umudu olmuştur." dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi seçim sonucunu partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında değerlendiren Temelli, seçimlerin demokratik zeminde yapıldığını ifade etti.

Türkiye siyaseti açısından önemli bir sürecin geride bırakıldığını belirten Temelli, artık 24 Haziran ve sonrasına bakılması gerektiğini vurguladı.

Temelli, HDP seçmeninin bu seçimlerde de önemli bir inisiyatif kullandığına dikkati çekerek, "İstanbul seçim sonuçlarını belirleyen HDP'nin yaklaşımı olmuştur. HDP herhangi bir kutuplaşmış siyasete kendisini payanda etmeden, tarafsız siyasetini koruyarak, İstanbul seçim sonuçlarını aslında bir demokrasi mücadelesine çevirerek tüm halkların ortak umudu olmuştur." diye konuştu.

Sandıktan çıkan iradenin kent yönetimine de yansımasını beklediklerini belirten Temelli, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Umuyorum ki bu irade, önümüzdeki dönem kentin yönetimine demokratik bir anlayış olarak katkı sunacaktır. Halkla, emekçilerle, kadınlarla birlikte bir kent yönetiminin hayata geçmesi en büyük arzumuz. Bizim belediyelerimizde olduğu gibi umarım bu anlayış hayata geçer."

Türkiye'nin müzakereci bir siyaset diline ihtiyaç duyduğunu dile getiren Temelli, biran önce demokratik bir anayasanın hayata geçirilmesi gerektiğini kaydetti.

Sezai Temelli, bütün partilerin bir araya gelerek yeni anayasa sürecini başlatmasını beklediklerini, bu şekilde toplumsal barışın yeniden inşa edeceğini de sözlerine ekledi.



Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 23 Haziran 2019 Pazar 22:46
  1. Basın Toplantısı
  2. demokrasi
  3. HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli
  4. seçim

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Polis memurunun otomobili kundaklandı
    1. Polis memurunun otomobili kundaklandı
    2. PKK sevicisi Sezai Temelli’den çarpıcı..
    3. İmamoğlu Erdoğan ile Yıldırım'a..
    4. İmamoğlu Erdoğan ile Yıldırım'a..
    5. Husiler Suudi Arabistan’da..
    6. Ekrem İmamoğlu: “Beni kutlayan sayın..
    7. Ekrem İmamoğlu'ndan büyük skandal! 16..
    8. İmamoğlu’nun seçimi kazanması İBB..
    9. Ordu'da otomobilin çarptığı anne ve..
    10. Basketbol: Hazırlık maçı
    11. Kütahya’da ’Cazın Kartalları’ndan..
    12. Bangladeş’te yolcu treni nehre düştü
    13. Tenis: Turkish Airlines Antalya Open
    14. Gaziantep’te motosiklet ile otomobil..
    15. BM'den Etiyopya'da yerel hükümete..
    16. Ekrem İmamoğlu kazandı! Irkçı zihniyet..
    17. Anne ve kızı kazada hayatını kaybetti
    18. Şanlıurfa’da silahlı kavga: 1 ölü, 1..
    19. Kahramanmaraş’ta otomobil ile..
    20. İmamoğlu’nun başarısı, Çeşme’de de..
    21. Şanlıurfa'da silahlı kavga: 1 ölü, 2..
    22. Adıyaman'da trafik kazası: 5 yaralı
    23. Otomobile çarpan motosikletteki 2 kişi..
    24. Terör destekçisi Kati Piri'nin..
    25. Kula CHP’den İstanbul için coşkulu..
    26. Sınır Tanımayan Gazetecilerden Darbeci..
    27. Ekrem İmamoğlu'ndan skandal..
    28. Aydın'da silahlı bıçaklı kavga: 4..
    29. Çeçen lider Kadirov’un evine saldırı
    30. Kırıkkale’de otomobil alev alev yandı
    Önce İmamoğlu'na şarkı yaptı, sonra suç duyurusunda bulundu!
    Önce İmamoğlu'na şarkı yaptı, sonra suç duyurusunda bulundu!
    Agresifliğinin nedeni anlaşıldı! İşte İmamoğlu’nun ortak yayında bahsetmek istemediği “hayalet vakıf”
    Agresifliğinin nedeni anlaşıldı! İşte İmamoğlu’nun ortak yayında bahsetmek istemediği “hayalet vakıf”
    Yok böyle müdahale! Derede boğulan çocuğu önce sırtına aldı, sonra kalp masajı yaptı
    Yok böyle müdahale! Derede boğulan çocuğu önce sırtına aldı, sonra kalp masajı yaptı
    AK Partili isimden flaş açıklama: Toparlanın gitmiyoruz
    AK Partili isimden flaş açıklama: Toparlanın gitmiyoruz
    Yönetmen Gani Müjde'ye, Fahrettin Altun'dan kapak gibi cevap!
    Yönetmen Gani Müjde'ye, Fahrettin Altun'dan kapak gibi cevap!

    Günün Karikatürü

    23 Haziran 2019
    Binali Yıldırım'dan İsmail Küçükkaya açıklaması: Su kaynattı
    Binali Yıldırım'dan İsmail Küçükkaya açıklaması: Su kaynattı
    Devlet hastanesinde CHP propagandası!
    Devlet hastanesinde CHP propagandası!