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HDP'den İstanbul seçimi açıklaması

HDP Eş Genel Başkanları Buldan ve Temelli'nin imzalarıyla yapılan yazılı açıklamadan: - "İki tarihsel blok arasında taraf olmamaya ve üçüncü yol stratejisini kararlı ve ısrarlı bir şekilde sürdürmeye dayalı olarak, HDP’nin İstanbul seçimlerine yönelik seçim stratejisinde ve taktik adımlarında bir değişiklik söz konusu değildir"

21 Haziran 2019 Cuma 13:30
HDP'den İstanbul seçimi açıklaması

TBMM (AA) - HDP Eş Genel Başkanları Pervin Buldan ve Sezai Temelli'nin imzalarıyla yapılan yazılı açıklamada, "İki tarihsel blok arasında taraf olmamaya ve üçüncü yol stratejisini kararlı ve ısrarlı bir şekilde sürdürmeye dayalı olarak, HDP’nin İstanbul seçimlerine yönelik seçim stratejisinde ve taktik adımlarında bir değişiklik söz konusu değildir." ifadesi kullandı.

Buldan ve Temelli, HDP'nin 23 Haziran'da İstanbul seçimlerindeki tavrına ilişkin yazılı açıklama yaptı.

HDP'nin, demokratik siyasetin ve demokratik müzakerenin sembolü bir parti olduğu belirtilen açıklamada, "Türkiye’de yeni bir tarz-ı siyasetin temsilcisi olan HDP hakkında Öcalan’ın yaptığı açıklamalar, iktidar partisinin güncel siyasi hesaplarının ve seçim polemiklerinin çok üstünde tarihsel bir anlam ve derinliğe sahiptir." görüşü savunuldu.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"İmralı ada hapishanesinde kendi görüş ve düşüncelerini çok sınırlı koşullarda açıklama imkanı olan ve halen tecrit ortamında tutulan sayın Öcalan’ı ve tarihsel bir bağlam içinde söylediklerini taraflı-tarafsız, niyetli-niyetsiz güncel siyasal hesapların ve seçim polemiklerinin aracı haline getiren söylemler, başta Kürt sorununun demokratik çözümü olmak üzere toplumsal sorunlarımızın demokratik siyaset zeminindeki çözümünün imkanlarını zayıflatır, demokrasi ve barış mücadelesine zarar verir.

Öcalan’ın demokrasi ve barış mücadelesinde önemli bir politik konuma sahip olan HDP’nin de kurucu fikriyatının mimarlarından olduğu unutulmamalıdır. Kürt sorununun demokratik çözümünün ve toplumsal barışın en önemli muhataplarından birisi olan Öcalan’a yönelik güncel faydacı ve ahlaki olmayan tutum Türkiye’nin barış, adalet, eşitlik ve özgürlük mücadelesini de akamete uğratır."

HDP'nin Cumhur İttifakı ile Millet İttifakı arasındaki "kutuplaşma siyasetinde" taraf olmadığına işaret edilen açıklamada, "Seçim öncesi sürece damgasını vuran kibirli ve üstenci dil, çatışmacı ve kutuplaştırıcı bir siyaset tarzı yerine, ikna edici bir dili ve demokratik siyaset tarzını egemen kılmak, sorunları demokratik müzakere yöntemleriyle çözmek, demokratik bir uzlaşma kültürünü geliştirmeye çalışmak yeni bir siyasi iklimin de başlangıç adımı olacaktır." değerlendirmesinde bulunuldu.

- "İstanbul seçimlerine yönelik seçim stratejisinde değişiklik söz konusu değildir"

Buldan ve Temelli imzasıyla yapılan açıklama şöyle devam etti:

"Öcalan’ın yaptığı açıklamanın geniş siyasal perspektifi son derece nettir ve 'üçüncü yol sizsiniz' demiştir. HDP’nin ‘üçüncü yol’ diye ifade ettiği demokrasi yoludur, barış yoludur. Bütün toplumsal kesimlerin demokrasi ortak paydasında buluşması yoludur. HDP nereden gelirse gelsin zulmün, haksızlığın ve zorbalığın karşısındadır. Bugüne kadar HDP olarak izlediğimiz politik strateji ve taktiklerle, güç kazandıkça oligarşik bir karaktere bürünen AKP iktidarını zayıflatarak demokratik değerlere dönmesine sağlamaya çalışılmaktadır.

Stratejimiz aynı zamanda toplumsal muhalif tüm güçleri de başta Kürt sorunu olmak üzere Türkiye’nin tüm sorunlarına karşı demokratik duyarlılığa çekmeyi amaçlamaktadır. Bu bakımdan Öcalan’ın açıklaması ile HDP’nin şimdiye kadar yürüttüğü siyaset birbiri ile örtüşmektedir. Öcalan da HDP de demokratik siyaset tarzında ısrarcıdır ve Türkiye’nin siyasi ve toplumsal sorunlarının çözümünü güncel bir gelişme olan sadece İstanbul seçimlerine indirgenmeyecek tarzda ele alınmasını önermektedir. İki tarihsel blok arasında taraf olmamaya ve üçüncü yol stratejisini kararlı ve ısrarlı bir şekilde sürdürmeye dayalı olarak, HDP’nin İstanbul seçimlerine yönelik seçim stratejisinde ve taktik adımlarında bir değişiklik söz konusu değildir."

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Haber Tarihi: 21 Haziran 2019 Cuma 13:30
  1. HDP
  2. Pervin Buldan
  3. Sezai Temelli

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