HDP'den Dengir Mir Mehmet Fırat için taziye mesajı

ANKARA (AA) - HDP tarafından AK Parti ve HDP'de milletvekilliği yapan Dengir Mir Mehmet Fırat'ın vefatı dolayısıyla yayımlanan taziye mesajında, "Sayın Dengir Fırat'ın vefatı partimiz ve halkımız için büyük bir kayıptır. Dengir Fırat, siyasi hayatı boyunca inandıkları uğruna mücadele eden, bu uğurda gerektiğinde iktidarı ve gücü karşısına alan ender siyasi isimlerden biri oldu." ifadeleri kullanıldı.

HDP Eş Genel Başkanları Pervin Buldan ve Sezai Temelli imzası ile AK Parti ve HDP'de milletvekilliği yapan Dengir Mir Mehmet Fırat'ın vefatı dolayısıyla bir taziye mesajı yayımlandı.

Mesajda, "Dengir Fırat'ı unutmayacağız. Eski dönem milletvekilimiz Dengir Mir Mehmet Fırat'ı uzun süredir mücadele ettiği hastalık sonucu kaybettik. Sayın Dengir Fırat'ın vefatı, partimiz ve halkımız için büyük bir kayıptır. Çok üzgünüz. Dengir Fırat, siyasi hayatı boyunca inandıkları uğruna mücadele eden, bu uğurda gerektiğinde iktidarı ve gücü karşısına alan ender siyasi isimlerden biri oldu." ifadelerine yer verildi.

Fırat'ın, kimliğini savunduğu ve "Kürt sorununun" demokratik ve barışçıl yolla çözümü için mücadele ettiği vurgulanan mesajda şunlar kaydedildi:

"AKP iktidarı, gücünün zirvesindeyken ve Dengir Fırat bu iktidarın önemli kademelerindeyken; yapılan yanlışlara, güç zehirlenmesine, topluma ve halka tepeden bakmaya, kibre göz yummadı, yanlışları eleştirdi ve bu yanlışlara ortak olmamak için mevki, makam, statüyü terk ederek halkın içine dönmeyi, onların mücadelesinin bir parçası olmayı bildi. Partimizde siyaset yaparken de özgünlüğünü ve farklılığını koruyan, doğru bildiğini savunmaktan çekinmeyen, her koşulda barışı ve demokratik çözümü zorlayan bir siyasi büyüğümüz olarak kaldı. Sevgili Dengir Fırat'ı bizimle buluşturan da bu kimliği, arayışı ve yaklaşımı oldu. Dengir Fırat'ın bu anlayışını yaşatmak hepimiz için önemli bir siyasi sorumluluktur. Bizler, Dengir Fırat'ın demokratik çözüm ve demokratik müzakere yaklaşımını önemsiyoruz. Onun gerçekler için her koşulda mücadele eden tutumunu yaşatmayı sürdüreceğiz. Dengir Fırat'a rahmet; ailesine, sevenlerine ve halkımıza başsağlığı diliyoruz."