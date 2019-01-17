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HDP'li Ahmet Türk'ten CHP'ye destek mesajı

Her seçimde kolkola giren Kandil'in partisi HDP ile CHP yerel seçimler öncesi yine birbirlerine göz kırptı. HDP'nin Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk, 31 Mart yerel seçimlerinde CHP'ye katkı sunmak istediklerini söyledi.

17 Ocak 2019 Perşembe 09:46
HDP'li Ahmet Türk'ten CHP'ye destek mesajı

31 Mart 2019'da yapılacak yerel seçimler öncesinde en çok konuşulan konulardan biri de görünen ittifaklar kadar, görünmeyen ittifaklar. Kamuoyu tepkisinden çekinen CHP, HDP ile görüşmelerini çok fazla kamuoyu önüne taşımasa da kurmaylar aracılığıyla temaslar da yok değil.

"CHP’ye katkı sunmak istiyoruz"

T24'ten Şirin Payzın'a konuşan HDP'nin önemli isimlerinden Ahmet Türk, Cumhuriyet Halk Partisi için; "Biz CHP’ye katkı sunmak istiyoruz ama kendileri bu katkıyı reddediyor. Kemal Kılıçdaroğlu, İyi Parti'yle nasıl görüşüyorsa partimin genel başkanlarıyla da bir araya gelsin isterim." ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 17 Ocak 2019 Perşembe 09:46
  1. CHP
  2. Mardin Büyükşehir Belediye
  3. Ahmet Türk

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