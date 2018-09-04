HDP'den CHP ile ittifaka yeşil ışık! Açıklama geldi

HDP Grup Başkanvekili Ayhan Bilgen, Mecliste düzenlediği basın toplantısında konuştu. Bilgen CHP ile yerel seçimde ittifak yapılması konusuna yeşil ışık yaktı.

'TOPLUMDAKİ BEKLENTİYİ YOK SAYMA HAKKIMIZ YOK'



Bazı partilerin yerel seçimlerde ittifak yapacağına ilişkin açıklamaların hatırlatılması üzerine Bilgen, "Bizim baştan ittifak yapma heves ve hırsımız yok ama aynı şekilde toplumdaki beklentiyi de yok sayma, görmezlikten gelme gibi bir hakkımız yok. Bütün siyasi partiler toplumun beklentisini, talebini gözetmek zorundadır." dedi.