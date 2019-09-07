Canan Kaftancıoğlu'na destek terör partisi HDP'den geldi

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, 5 ayrı suçtan toplam 9 yıl 8 ay 20 gün hapis cezasına çarptırıldı.

Karar sonrası terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı HDP'den bir açıklama geldi.

"Kaftancıoğlu'nun yanındayız"

"Canan Kaftancıoğlu’na verilen intikamcı ceza, demokratik siyasete darbedir" başlığıyla yayınlanan açıklamada, "Demokratik siyasette ve ortak-güçlü toplumsal muhalefet ve mücadelede ısrarcı olan Canan Kaftancıoğlu’nun yanındayız." ifadelerine yer verildi.

"Dayanışma içinde olacağız"

Açıklamanın devamında ise şöyle devam edildi; "Bu cezalandırma kampanyasının karşısında ve Canan Kaftancıoğlu ile dayanışma içinde olacağımızı belirtmek isteriz. Bu intikamcı ceza, demokratik siyasete de bir darbedir."