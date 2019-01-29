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HDP'den AK Parti açıklaması: O ismin devreye girmesini istedik

HDP Eş Başkanı Pervin Buldan, AK Partili Naci Bostancı ile yaptıkları görüşmeye ilişkin yaptığı açıklamada, "Bölgede yaşanan baskıları görüşmek üzere bir araya geldik." dedi.

29 Ocak 2019 Salı 15:02
HDP'den AK Parti açıklaması: O ismin devreye girmesini istedik

Uzun süren gerilimin ardından AK Partili Naci Bostancı ile görüşen HDP Eş Başkanı Pervin Buldan, "Bölgede yaşanan baskıları görüşmek üzere bir araya geldik." dedi.

HDP Eş Başkanı Pervin Buldan, Meclis Başkanvekili Mithat Sancar ile birlikte AK Parti Grup Başkanı Naci Bostancı'ya yaptıkları ziyaretin bölgedeki baskılarla ilgili olduğunu söyledi. Seçimlere ilişkin bir görüşme olduğu yönündeki iddialara cevap veren Buldan "Seçim meselesinde bizim AK Parti'ye olan tavrımız nettir." dedi.

HDP Eş Başkanı Pervin Buldan, önceki gün Meclis'te AK Parti Grup Başkanı Naci Bostancı'ya yaptıkları ziyaretle ilgili Gazete Duvar'ın sorularını yanıtladı.

"Naci Bey'in devreye girmesini istedik"

Buldan 15-20 dakika sürdüğünü ifade ettiği görüşmenin içeriğiyle ilgili şunları söyledi, "Bölgede yaşanan baskıları görüşmek üzere bir araya geldik. Özellikle Sezai (Temelli) Başkan'ın geçen hafta Van ziyaretinde konvoyunun engellenmesi, yine belirlenen adaylarımızın çalışmalarının engellenmesi, gözaltına alınması gibi konular var. Seçim güvenliği konusunu özellikle konuştuk. Bunları ifade edebilirim çünkü benim de yarın Mardin ziyaretim var. Aynı sıkıntı ile karşılaşmamak için Naci Bey'in devreye girmesini istedik. Bu süreçte bu tür sıkıntıların ortamı gerginleştireceğini ifade ettik."

"AK Parti'ye tavrımız nettir"

Buldan'ın Bostancı'yı, İstanbul, İzmir ve Adana'da belediye başkan adayı çıkarmayacaklarının açıkladığı gün ziyaret etmesi soru işaretlerine yol açtı. Buldan bu konuda, "Tamamiyle bir tesadüf. Seçim meselesinde bizim AK Parti'ye olan tavrımız nettir. Onu çok açık ifade etmek isterim. Özellikle son yaşananlar. Bu kadar insanın cezaevinde olduğu dönemde, tecritin olduğu bir süreçte farklı bir konu konuşma gibi bir durum olamaz" dedi.

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Haber Tarihi: 29 Ocak 2019 Salı 15:02
  1. Van
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  5. Adana
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