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ABD'den ümidi kesen Kandil'in partisi HDP, Fransa'dan medet umuyor!

Osmanlı'dan sonra Suriye'yi sömürgesi haline getiren Fransa'nın bölgeyi tanığını belirten Kandil'in partisi HDP, Fransızların yeniden inşa sürecinde yer alabileceğini söyledi.

25 Aralık 2018 Salı 08:58
ABD'den ümidi kesen Kandil'in partisi HDP, Fransa'dan medet umuyor!

ABD Başkanı Donald Trump ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan arasındaki Suriye uzlaşısı YPG/PKK'lı teröristlerde paniğe yol açtı. Sonunun geldiğini anlayan YPG'li teröristler ABD'nin gideceğini anlayınca Fransa'ya tutundu.

ABD'ye tüccar devlet suçlaması

Kandil'in partisi HDP'nin Grup Başkanıvekili Ayhan Bilgen de ABD'nin kararından duyduğu rahatsızlığı dile getirdi. HDP'li Bilgen, Amerika'nın Suriye'den ayrılma kararının tüccar devlet zihniyetiyle alınmış bir karar olduğunu iddia etti.

HDP'nin umudu sömürgeci Fransa

Öte yandan Ayhan Bilgen, Suriye'de eskiden sömürge devlet olan Fransa'nın bölgeyi iyi tanığını söyledi ve kurtuluşun reçetesini verebileceğini söyledi.

"Önümüzdeki dönemde Suriye denklemine Fransa'nın daha aktif giriyor olması, Suriye'nin eski patronunun aslında Suriye'yi bir çok Avrupa ülkesinden daha iyi bilen, daha hakim olan bir aktör. Eski Suriye'ye dönüşü de imkansızlaştırıyor. Ama belki yeniden bir arada yaşama formülünü inşa konusunda deneyimli bir aktörün girmesi olarak okuyorum ben."

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 25 Aralık 2018 Salı 08:58
  1. Donald Trump
  2. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
  3. YPG/PKK
  4. Fransa
  5. ABD
  6. Ayhan Bilgen
  7. Suriye

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