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HDP'den Abdullah Öcalan'a cevap!

Teröristbaşı Abdullah Öcalan'ın 23 Haziran seçimlerine yönelik yaptığı tarafsızlık çağrısına HDP'den cevap geldi.

20 Haziran 2019 Perşembe 21:53
HDP'den Abdullah Öcalan'a cevap!

Abdullah Öcalan'ın seçimlerdeki tarafsızlık çağrısında HDP'den yanıt geldi.

Öcalan'ın açıklamalarının kamuoyuna duyurulmasından kısa bir süre sonra HDP'nin sosyal medya hesabından dikkat çeken iki paylaşım yapıldı.

Paylaşımlarda ''31 Mart'ta oylarımızı koruyarak demokrasiye kazandırmıştık, şimdi yine demokrasi ve halk iradesinin kazanması için sandık başına gidecek, oylarımızı demokrasi, barış ve eşitlikten yana kullanacağız.Doğa talanına, rant çarkına ve insan kayırmacılığa karşı 23 Haziran’da oylarımız demokrasi, barış ve özgürlükleredir. İstanbul’u rant cennetine çevirip palazlanmak isteyenlere dur de;'' ifadeleri kullanıldı.

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Haber Tarihi: 20 Haziran 2019 Perşembe 21:53
  1. İstanbul
  2. HDP

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