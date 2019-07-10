HDP'de kurulan "sözde mahkemenin" sanıkları hakim karşısında

ADANA (AA) - Almanya'daki bir iş yeriyle ilgili 408 bin avroluk anlaşmazlığa ilişkin HDP Adana il binasında kurulan "sözde mahkeme"de yargılama yapıldığı, taraflardan birine verilen paranın terör örgütü PKK adına yağmalandığı iddiasıyla aralarında HDP İl Başkanı Gülseren Tural'ın da yer aldığı 8'i tutuklu 12 sanığın yargılandığı davanın ilk duruşması görüldü.

Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanıklar Gülseren Tural, Yaşar Demir, Mustafa Yıldız, Mehmet Sait Eren, Hüseyin Beyaz, Enver Ökmen, Ali Arslan, Ahmet Alak ile tutuksuz sanıklar Veysi Alak, Rıdvan Alak, Mehmet Ali Alak ve Siraç Alak ile avukatları katıldı.

Hakkındaki iddialar hatırlatılarak savunması alınan sanık Gülseren Tural, HDP il binasında mahkeme kurulmadığını, müşteki beyanlarının gerçek olmadığını iddia etti.

Kendisinin herhangi bir örgütsel mahkemeye başkanlık etmediğini öne süren Tural, ''Hiç kimseden para tahsil etmedik. Hiç kimseye yasa dışı bir tutanak imzalatmadık. HDP Adana il binasında bugüne kadar kimsenin cep telefonu toplanmadı. Suçlamaları kabul etmiyorum. Tahliyemi ve beraatimi talep ederim.'' ifadesini kullandı.

Savunmaları alınan diğer sanıklar da suçlamaları kabul etmeyerek tahliye ya da beraatlerine karar verilmesini istedi.

Cumhuriyet savcısı ise dosya kapsamındaki mevcut delil durumu dikkate alınarak tutuklu sanıkların bu hallerinin devamına karar verilmesi ve eksik hususların giderilmesi yönünde görüş sundu.

Mahkeme heyeti de sanıklar Ahmet Alak, Ali Arslan, Enver Ökmen, Gülseren Tural, Hüseyin Beyaz, Mehmet Sait Eren, Mustafa Yıldız ve Yaşar Demir'in tutuklulukta kaldığı süreyi dikkate alarak adli kontrol şartıyla tahliyelerine ve eksik hususların giderilmesine karar vererek duruşmayı erteledi.

Almanya'daki bir iş yeriyle ilgili 408 bin avroluk anlaşmazlığa ilişkin HDP Adana il binasında kurulan "sözde mahkeme"de yargılama yapıldığı, taraflardan birine verilen paranın terör örgütü PKK adına yağmalandığı iddiasıyla arasında HDP İl Başkanı Gülseren Tural'ın da yer aldığı 8'i tutuklu 12 sanık hakkında ağırlaştırılmış müebbet ve 27 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılmıştı.