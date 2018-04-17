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HDP'den erken seçim çağrısı sonrası olağanüstü toplantı kararı

HDP, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin erken seçim çağrısı sonrası olağanüstü toplantı kararı aldı.

17 Nisan 2018 Salı 15:09
HDP'den erken seçim çağrısı sonrası olağanüstü toplantı kararı

HDP, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçelinin grup toplantısında yaptığı erken seçim çağrısı sonrası olağanüstü toplantı kararı aldı.

HDP Genel Merkezi'nden yapılan açıklamada, il eş başkanlarının yarın olağanüstü toplantıya çağrıldığı ifade edildi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin erken seçim yapılması yönündeki açıklamasının ardından Halkların Demokratik Partisi (HDP) olağansütü toplanma kararı aldı. Grup toplantısı için Ankara'da bulunan ve aynı gün geri dönmesi beklenen il eş başkanlarının Ankara'yı terk etmemesi istendi.

HDP Genel Merkezi'nden yapılan açıklamada, il eş başkanlarının yarın saat 10.00'da olağanüstü toplantıya çağrıldığı ifade edildi.

Haber Tarihi: 17 Nisan 2018 Salı 15:09
  1. Ankara
  2. Devlet Bahçeli
  3. HDP
  4. Halkların Demokratik Partisi
  5. HDP Genel Merkezi

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