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"HDP yüzde 100 PKK'nın kontrolünde"

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: (2)- "Listelere baktığımız zaman 325 kişi var istihbaratımızın tespit ettiği. Yalan dolan iftira yok. PKK iltisaklı, İYİ Parti’nin, Saadet Partisi’nin, Cumhuriyet Halk Partisi’nin listesinde."- "Sadece PKK olsa iyi bir şey, ne kadar terör örgütü varsa, ne kadar bölücü varsa, ne kadar hain varsa o ittifakın içinde, o nedenle 'zillet ittifakı' diyoruz. 'Yok' deyin, 'hayır' deyin. Eğer kabul etmiyorsanız 'hayır' deyin. Benim elimde belgeler var, ben belgelerle konuşuyorum"- "Bu zihniyetin olduğu yerde su akmaz. Bu zihniyeti değiştirmemiz lazım. 31 Mart sadece şehirlerimiz için değil ülkemizin bekası için de çok önemli bir seçimdir"

27 Mart 2019 Çarşamba 20:24
"HDP yüzde 100 PKK'nın kontrolünde"

TEKİRDAĞ (AA) - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Millet İttifakı ile ilgili, "Listelere baktığımız zaman 325 kişi var, istihbaratımızın tespit ettiği. Yalan, dolan, iftira yok. PKK iltisaklı, İYİ Parti’nin, Saadet Partisi’nin, Cumhuriyet Halk Partisi’nin listesinde." dedi.

Çavuşoğlu, Çorlu'daki mitingde, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi sayesinde ittifakların kurulduğunu, AK Parti'nin ittifakını, cumhurla, milletle, halkla ve Milliyetçi Hareket Partisiyle kurduğunu anlattı.

"O ittifakın içinde Cumhuriyet Halk Partisi var. Tamam problem yok. O ittifakın içinde İYİ Parti var, problem yok. O ittifakın içinde Saadet Partisi var, problem yok. Ama neden HDP'ye muhtaç kaldınız?" diyen Çavuşoğlu, şöyle devam etti:

"Kürt kardeşlerimize de lafımız yok. Tekirdağ'da yaşayan çok Kürt kardeşimiz var. Onlar da bu devletin asli unsurudur, birinci sınıf insanıdır, kardeşimizdir. Biz hep beraber büyük bir milletiz. Nerede olursa olsun. Türkiye'de ve ötesinde Irak'ta olsun, Suriye'de olsun, İran'da olsun Kürtler bizim kardeşimizdir. Biz onlarla birlikte verdik Kurtuluş Savaşı mücadelesini. Biz Çanakkale Destanı'nı birlikte yazdık, kazandık. O yüzden Kürt kardeşlerimize lafımız yok. Ama HDP Kürt kardeşlerimizin hakkını savunan bir parti değildir. HDP yüzde 100 PKK'nın kontrolünde bir partidir."

- "Teröristlere kaynak aktarmak istiyorlar"

HDP'nin PKK'dan habersiz adım atmadığını ifade eden Mevlüt Çavuşoğlu, "Mecliste bütçe görüşmelerinde söylemedim mi yüzlerine? 'Hayır, öyle değiliz' diyebildiler mi, diyemediler. PKK’dan habersiz bir adım atamazlar. Peki hadi diyelim ki, o da bir parti. Bu parti ne diyor? 'Ben sırtımı Kandil'e dayadım, benim arkamda PKK var' diyor. Kandil'de de rahat vermiyoruz, bir bir bir onları oralara gömüyoruz, gömmeye de devam edeceğiz o teröristleri. Dağdaki PKK, bu zillet ittifakı için kampanya yapıyor, oy istiyor mu? FETÖ gece gündüz bu zillet ittifakını destekliyor mu? Hem de nasıl destekliyor." ifadelerini kullandı.

"FETÖ'nün tek umudu zillet ittifakının kazanması" diyen Çavuşoğlu, şunları kaydetti:

"Peki PKK ile neden ittifak kurdunuz? Neden FETÖ ile ittifak kurmak zorunda kaldınız? Neden FETÖ bu ittifakı yönetiyor? Artık PKK’yı terör örgütü olarak görmüyor musunuz? Eğer görüyorsanız, sizi kim zorladı? Sizi bu terör örgütleriyle ittifak kurmaya kim zorladı, arkasında kim var, kim yönetiyor? Üst akıl dediğimiz, o sizi yöneten, bir araya getiren çok zıt siyasi partilerle terör örgütlerini ve hainleri bir araya getiren kimdir, o güç nedir? Bunun cevabını vermek zorundasınız. Bunu izah etmek zorundasınız. Neden listelerinize PKK’nın belirlediği adamları aldınız?

Bugün o listelere baktığımız zaman 325 kişi var, İstihbaratımızın tespit ettiği. Yalan, dolan, iftira yok. PKK iltisaklı, İYİ Parti’nin, Saadet Partisi’nin, Cumhuriyet Halk Partisi’nin listesinde. Bunların yüzde 100 hepsini PKK belirlemiştir. Çünkü artık PKK bölücü gündemini ve rantı o yerleştirdiği terörist uzantıları sayesinde büyükşehirlerimizde aramaya başladı. Bölücü gündemini devam ettirmek istiyor ve o şehirlerin rantına göz dikmiştir. Çünkü o kayyum atadığımız yerlerdeki HDP’li belediyeleri artık yok. Oradan paralar Kandil’e daha gitmiyor. Şimdi o isimlerle beraber bu şehirlerden o dağlara, teröristlere kaynak aktarmak istiyorlar. O yüzden bu kadar ismi yerleştirdiler."

- "Millet 31 Mart'ta ders verecek"

HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli'nin partileri tehdit ettiğini dile getiren Çavuşoğlu, "Diyor ki, 'benim oylarımla seçildiğini bileceksin' İstanbul’daki belediye başkan adayına, Ankara’daki adaya ve 'benden habersiz hiçbir adım atamazsın' diyor. Neden cevap veremiyorsunuz buna? Korktuğunuzdan mı yoksa arkasında başka bir şey mi var? Bu soruları soruyorum çünkü cevabını öğrenmek milletimizin hakkı ama cevap veren yok." değerlendirmesinde bulundu.

Bakan Çavuşoğlu, milletin 31 Mart'ta ders vereceğini ifade ederek, şöyle devam etti:

"31 Mart’ta özellikle, vatanına, milletine bağlı Cumhuriyet Halk Partili, İYİ Partili, Saadet Partili vatandaşlarımız partilerine öyle bir ders verecek ki, millet yerine terör örgütleriyle ittifak kurmanın ne demek olduğunu öğrenecekler. Sadece PKK olsa iyi bir şey, ne kadar terör örgütü varsa, ne kadar bölücü varsa, ne kadar hain varsa o ittifakın içinde, o nedenle zillet ittifakı diyoruz. 'Yok' deyin, 'hayır' deyin. Eğer kabul etmiyorsanız 'hayır' deyin. Benim elimde belgeler var, ben belgelerle konuşuyorum.

Bu zihniyetin olduğu yerde su akmaz. Bu zihniyeti değiştirmemiz lazım. 31 Mart sadece şehirlerimiz için değil ülkemizin bekası için de çok önemli bir seçimdir. 31 Mart seçimleri Türkiye’nin istikrarı için hayati derecede önemli bir seçimdir. Biz gücümüzü niye birleştirdik? Çünkü bu terör örgütleri dahil Türkiye’ye, Türk Milleti’ne yönelik tehditler hala var. Biz beka deyince, bunlar 'beka yok' diyor? Neden 'beka yok' diyorsun? İki sebebi olabilir. Ya kol kola girdiğin bu PKK’yı artık terör örgütü olarak görmüyorsun, o yüzden 'beka yok' diyorsun. Ya da bunlardan korkuyorsun, o yüzden 'beka yok' diyorsun. Bunun da cevabını ver."

(Sürecek)

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Haber Tarihi: 27 Mart 2019 Çarşamba 20:24
  1. cumhur ittifakı
  2. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu
  3. HDP
  4. Tekirdağ

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