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HDP güldürdü... Pervin Buldan AK Parti'yi devireceğini söyledi

Devlet Bahçeli'nin erken seçim çağrısını değerlendiren Pervin Buldan, AK Parti'yi devirme zamanının geldiğini söyledi.

17 Nisan 2018 Salı 13:52
HDP güldürdü... Pervin Buldan AK Parti'yi devireceğini söyledi

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin grup toplantısında erken seçim için 26 Ağustos 2018'i işaret etmesi, siyasi partileri hareketlendirdi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan partisinin erken seçime hazır olduğunu ifade ederek "Hodri meydan" dedi.

"HERKESE ÇAĞRI YAPIYORUM...."

CHP'den sonra Bahçeli'ye bir cevap da HDP'den geldi.

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, "Eğer böyle bir karar aldıysanız, biz de HDP olarak hodri meydan diyoruz. Ve herkese çağrı yapıyorum. Bu ülkede AKP'yi devirmenin zamanı gelmiştir." diye konuştu.

Haber Tarihi: 17 Nisan 2018 Salı 13:52
  1. Pervin Buldan'dan güldüren erken seçim iddiası
  2. Devlet bahçeli
  3. hdp
  4. mhp
  5. recep tayyip erdoğan

YORUM YAZ

  • cihadcihad58 dk önce
    elli yıl geriden gelir devirme yan yatırma la zibidi takımı cahadapakakalılar siz bu ülkede yoksunuz yok ölmüşsünüz cesediniz geziyo
  • neconeco2 sa önce
    geçti o günler buldan o çamlar çoktan bardak oldu uyanın gerçekten
  • MilletMillet2 sa önce
    Memleketim sana katılıyorum Basit ve anlaşılır. Anlayana tabi
  • VatanVatan2 sa önce
    BERABER İYİ SALLAMIŞTINIZ şimdi devirme zamanı diyorsun yani,son zamanların meşhur bir sözü var bilirmisin,TOP'unuz gelin.
  • Ismail hakki efendiIsmail hakki efendi3 sa önce
    Sizin bu ulkede yasmaya hakkiniz yok hainler erkensecim erdoganin yuzde 65 le gelir isiniz bitti tehtitle oy aldiginiz gunler gecti
  • MilletMillet3 sa önce
    Birer birer boylarınız devrilecek, bu milleti ve bu milletin adamını asla deviremeyeceksiniz
  • MEMLEKETİMMEMLEKETİM5 sa önce
    İŞTE AKP Yİ DEVİRMEK İSTEYENLER HERKEZ UYANSIN. HDP, CHP,İYİ P. PKK,YPG,FETÖ,ABD,İSRAİL,ESED,DEMİRTAŞ,SİSİ,ŞİA FAZLA ANLATMAYA GEREK YOK.ŞİMDİ KİM BUNLARLAGECE GÜNDÜZ YALAN ALGI YAPAN ŞER GÜÇLERLE BERABER.TOPUNUZ GELİN.
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