HDP, Yenikapı tiyatrosuyla yırtar mı?

Tahsin Han/İstanbul

Türkiye’de siyaset; fırıldaklık, yalan, iftira ve aldatmaya yönelik bir kavram haline gelmişse buna hangi parti ve kimler sebeb olmuştur, hiç düşündünüz mü? Bu konuda vereceğim kısa bir örnekle muğlak olan düşüncelerizi netleştirmeye çalışacağım…

Malum mart seçimleri ve sonra İstanbul’a özel haziran seçimi… Bu süreçte ortaya çıkan bir figür var ki siyaset için sözünü ettiğimiz kötü sıfatların hepsini birden bünyesinde barındırıyor, bu bana göre önemli bir meziyet!

Seçim sürecinde iftira, yalan, takıyye ve seçmeni kandırmaya yönelik her tür söylemi ortaya koyan İ.mamoğlu, “643 yöneticinin, bin 717 makam aracı var. Bu araçları Yenikapı’da göstereceğiz” diyerek israfa dikkat çekmişti!!!

Üç gün önce dediğini yaptı!

Bin civarı Clio, kamyon, kamyonet, panelvanı iki Mercedes marka araçla birlikte Yenikapı’ya dizip, “İşte sözünü ettiğimiz makam araçları!” dedi.

***

Peki hiç düşündünüz mü Ekrem bey, “seçildiğimin ertesi günü araçları Yenikapı’ya dizeceğim” söylemini neden aniden ve 2.5 ay sonra hatırladı…

İşin özeti şu…. Diyarbakır’da PKK bağlantıları nedeniyle görevden alınan HDP’li belediye başkanlarına desteğe gitti ya, hani biraz milliyetçi ve ulusalcı solcular buna burun kıvırdı ya, eleştirileri duyan İ.mamoğlu pusuya yattı. İ.mamoğlu’nun terörist yandaşlarıyla buluşması gündemdeyken, bir de Diyarbakırlı annelerin HDP binası önünde eylemleri patlak vermesin mi?

HDP, büyük bir baskı altındayken; kendini en güçlü hissettiği yerde bile eyleme maruz kalıp Türkiye’ye afişe olmuşken, İ.mamoğlu diyet borcu için sahne aldı. Yenikapı’da yaptığı “kamyondan makam aracı” şovuyla hem “teröristlerle kol kola” gerçeğini, hem de Diyarbakırlı annelerin eylemini unutturmaya ve HDP’yi rahatlatmaya çalıştı… Yani, “Araç şovuyla HDP yırtar mı” planı tutmadı… Ne İ.mamoğlu’nun oy için teröristlerle kucak kucağa olduğu gerçeği ne de HDP’nin kapısında çocukları için eylem yapan anaların feryadı gölgelenmedi…