HDP ve Zillet İttifakı’na cevabı halk verecek

31 Mart Yerel Seçimlere sayılı günler kalırken, siyasetçiler, Doğu ve Güneydoğu’da halkın durumunu Akit’e değerlendirdiler. Siyasetçiler, halkın hizmetten yana olacağını belirterek, HDP ile Zillet İttifakı’na gereken cevabı vereceğini söylediler.

“Halk kayyımlarla hizmetin ne olduğunu anladı”

Doğu ve Güneydoğu’daki insanların gerginlikten yana olmadıklarının altını çizen 24. Dönem AK Parti Diyarbakır Milletvekili Cuma İçten, “Bölge halkı gerginlikten yana değil. Huzur ve mutluluk arayışında. Özellikle OHAL ilan edildikten sonra da kendi sosyal kültürel hayatlarında nelerin değiştiğini çok net gördüler. Diğer bir açıdan da halk, kayyımlar tarafından bir belediyeciliğin nasıl yapılabileceğini gördü. Gereken her türlü hizmeti gören vatandaş, bir belediye başkanının neler yapabileceğinin, şehri ne kadar geliştirebileceğinin farkına vardı. Dolayısıyla önümüzdeki süreçte belki AK Parti’nin Güneydoğu’da daha yüksek oy alacağını düşünüyorum. Hatta şaşırılacak birçok yerde de belediyelerin AK Parti’ye geçeceğine inanıyorum” değerlendirmesinde bulundu.

Bölge halkının suskunluğu sandığa yansıyacak!

Sur eski Belediye Başkanı Cemal Toptancı da, bölge halkının büyük bir sürpriz yapacağını belirterek, “Diyarbakır’da halkın büyük bir sürpriz yapacağını öngörüyorum. Derin bir suskunluk var. Ben bu suskunluğu da durgun denizlerin dalgalarına benzetiyorum. 24 Haziran seçimlerine göre bölgede bu seçim Cumhur İttifakı açısından yüksek bir oy alarak, olumlu bir gelişme olacağını düşünüyorum. Bölge halkı HDP ve terör tarafından büyük bir yıkım gördü. Tahribatlar oldu. İnsanlar öldü. Dolayısıyla son iki yıldır bölgedeki belediyelere atanan kayyımlarla birlikte halk gözünü açtı. Yapılan hizmetleri gördü. Mevcut yapı HDP’nin teröre sırtını dayayarak siyaset yapmasını gördü. Aynı zamanda bölge halkı bir Suriye olmak istemediği için terörün vahşetine direndi. Bu direnişin sonucunda da terör örgütlerine sırtını dayayan, HDP başta olmak üzere Zillet İttifakı’na gerekli cevabını vereceğini düşünüyorum” görüşünü dile getirdi.