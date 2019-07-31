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HDP ve DBP'lilere yönelik Mardin merkezli düzenlenen terör operasyonu

Mardin ve Diyarbakır'da gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınan 7 şüpheliden 4'ü tutuklandı

31 Temmuz 2019 Çarşamba 11:36
HDP ve DBP'lilere yönelik Mardin merkezli düzenlenen terör operasyonu

MARDİN (AA) - Mardin merkezli iki ilde HDP ve DBP'lilere yönelik düzenlenen terör operasyonunda gözaltına alınan 7 kişiden 4'ü tutuklandı.

Mardin Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen terör soruşturması kapsamında haklarında yakalama kararı çıkarılan 10 HDP ve DBP'li için 24 Temmuz'da başlatılan operasyon sürüyor.

Mardin ve Diyarbakır'da Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince parti binaları ile bazı adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 7 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden DBP İl Başkanı Şeyhmus Sun, HDP Parti Meclisi üyesi Alaattin Semir Zuğurli, Nusaybin Belediye Meclis üyesi Sedat Ay, DBP'li Leyla Bozkurt, tutuklandı.

Nusaybin Belediye Başkan Yardımcısı Ferhat Kut, Diyarbakır'ın Bismil Belediye Meclis üyesi Gülşen Özer ve Nusaybin Belediye Meclis üyesi Emin Alkan, adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

Firari 3 şüphelinin yakalanması için operasyon sürüyor.

Öte yandan operasyonun yapıldığı adreslerde örgütsel dokümanların ele geçirildiği öğrenildi.

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Haber Tarihi: 31 Temmuz 2019 Çarşamba 11:36
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