0553 313 94 23

HDP ve DBP binasındaki kaçak elektrik görüntüleri ortaya çıktı

Mardin’de HDP ve DBP yöneticilerine yönelik Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen terör soruşturması kapsamında Nusaybin DBP ve HDP binalarında yapılan incelemelerde kaçak elektrik kullanıldığı ortaya çıktı.

01 Ağustos 2019 Perşembe 14:07
HDP ve DBP binasındaki kaçak elektrik görüntüleri ortaya çıktı

Mardin’de HDP ve DBP yöneticilerine yönelik Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen terör soruşturması kapsamında Nusaybin DBP ve HDP binalarında yapılan incelemelerde kaçak elektrik kullanıldığı ortaya çıktı.


Mardin merkezli iki ilde HDP ve DBP yöneticilerine yönelik düzenlenen terör operasyonunda gözaltına alınan 7 kişiden 4’ü geçtiğimiz günlerde çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Nusaybin DBP ve HDP binalarında yapılan operasyon kapsamında gerçekleştirilen arama ile incelemelerde çok sayıda örgütsel doküman ve terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan’a ait afiş ve broşür çıkmasının yanı sıra DBP ve HDP binalarında kullanılan elektriklerinde kaçak olduğu tespit edildi.


İhbar üzerine olay yerine gelen Dicle EDAŞ personellerinin, bina ve çevresinde yaptıkları detaylı incelemelerde DBP ve HDP binası olarak kullanılan daireye sokakta bulunan bir direkten kablo çekildiğini tespit ettiği görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde direkten çekilen kablonun sayaç yerine bina içerisindeki bir başka oda gizlenen şalterlere bağlandığı belirlendi.


Sayacın kullanımı için çekilen kabloların ise hiç sayaç ile bağlantısı bulunmadığını, sayacın mühürsüz ve kayıt dışı da olduğunu tespit eden ekipler, binadaki sayaca ele koyarken kaçak elektrik kullanımı ile yasal işlem gerçekleştirdi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 01 Ağustos 2019 Perşembe 14:07
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    İsrail AA foto muhabirini şimdi de Cezayir’e göndermeye çalışıyor
    1. İsrail AA foto muhabirini şimdi de..
    2. Odunpazarı Belediyesi ve ESBALDER’den..
    3. Doğu Karadeniz Bölgesi ihracatında..
    4. Nevşehir'de trafik kazası! Ölü ve..
    5. ’Dünya’daki Mars’, yeni evli çiftlerin..
    6. Sedat Peker’in ‘silahlanın’..
    7. Tepebaşı Belediyesinden dolandırıcılık..
    8. Güney Kore'de bir kişi, Japonya'ya..
    9. GRAFİKLİ - Salda Gölü yapılaşma..
    10. TamSaha’nın 177. sayısı yayında
    11. Davutoğlu startını Konya’dan veriyor!..
    12. Almanya'da imalat PMI temmuzda 1,8..
    13. Toplu Sözleşme Görüşmeleri öncesi..
    14. Sokak ortasında 4 kurşunla infaz..
    15. Mutfak yangını binaya sıçramadan..
    16. AK Parti Milletvekili Ahmet Aydın’ın..
    17. HDP ve DBP binasındaki kaçak elektrik..
    18. Sarıgöl Diyanet-Sen’e yeni başkan
    19. Kadıköy’de hırsızlar önce kameraya..
    20. ABD'nin Hürmüz Boğazı'nda ortak misyon..
    Berat Albayrak'tan kabine değişikliği açıklaması!
    Berat Albayrak'tan kabine değişikliği açıklaması!
    Azerbaycan Türkiye'den savaş uçağı için yardım istedi
    Azerbaycan Türkiye'den savaş uçağı için yardım istedi
    Diriliş Ertuğrul'un yapımcısı müjdeyi verdi! Sosyal medya yıkıldı
    Diriliş Ertuğrul'un yapımcısı müjdeyi verdi! Sosyal medya yıkıldı
    Temel Karamollaoğlu'ndan flaş çıkış! 'Harekat sırf iktidara karşı olduğu için doğru bulmuyorum'
    Temel Karamollaoğlu'ndan flaş çıkış! 'Harekat sırf iktidara karşı olduğu için doğru bulmuyorum'
    İsrail medyasından bomba iddia! Türkiye'ye F-35 komplosu
    İsrail medyasından bomba iddia! Türkiye'ye F-35 komplosu

    Günün Karikatürü

    01 Ağustos 2019
    Akılalmaz olay! Okuduğu duayı beğenmeyip imamı dövdüler
    Akılalmaz olay! Okuduğu duayı beğenmeyip imamı dövdüler
    Yunanistan’a resti böyle çekti… 'İstediğiniz kadar konuşun Türkiye arkamızdadır'
    Yunanistan’a resti böyle çekti… 'İstediğiniz kadar konuşun Türkiye arkamızdadır'