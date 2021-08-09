  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
"HDP üyeleri halkın aşı olması için köyleri tek tek dolaşıyor"
Birleşmiş Milletler: Son derece endişe verici
Terör örgütü propagandası yapan şahıs enselendi
Yunanistan'da komutan görevinden istifa etti
Siyaset "HDP üyeleri halkın aşı olması için köyleri tek tek dolaşıyor"
Siyaset

"HDP üyeleri halkın aşı olması için köyleri tek tek dolaşıyor"

HDP'nin eş genel başkanı Mithat Sancar, HDP üyelerinin bölgede köyleri tek tek dolaşarak halka aşı yaptırılması gerektiğini anadillerinde anlattıklarını söyledi.

Yeniakit Publisher
2021-08-09 19:02:00 -
"HDP üyeleri halkın aşı olması için köyleri tek tek dolaşıyor"

Terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı HDP'nin eş genel başkanı Mithat Sancar, Ağrı'nın Patnos ilçesinde yaptığı konuşmasında dikkat çeken ifadelerde bulundu.

HDP üyeleri halkın aşı olması için köyleri tek tek geziyor

HDP'li Mithat Sancar, HDP üyelerinin bölgede köyleri tek tek dolaşarak neden aşı yaptırılması gerektiğini anadillerinde anlattıklarını ifade etti.

"Kim ne derse desin kulak asmayın, aşıyı mutlaka yaptırın"

Yaptığı konuşmada bölge insanına aşı olmaları yönünde çağrı yapan Sancar, "Mücadelemizde de günlük hayatımızda da sağlıklı olmak zorundayız. Aşı konusu ciddi bir konu. Sizi yanıltmak isteyenler olabilir. Bakın pandemi bütün insanlığı tehdit ediyor. Fakat son zamanlarda Ağrı ve Patnos da dahil olmak üzere şehirlerimizin çoğunda çok büyük bir vaka patlaması var. Bu bizi endişelendiriyor, bu bizi üzüyor. Kim ne derse desin kulak asmayın, aşıyı mutlaka yaptırın. Devlete düşen görev var. Aşıyı yeterince getirmek zorundadır" dedi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay