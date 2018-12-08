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HDP Tunceli ilçe belediye başkan adayları 2019 yerel seçim Tunceli belediye başkan adayı

HDP Tunceli belediye başkan adayları ne zaman belli olacak? HDP bir yandan CHP ile ittifak yapmak için çalışmalarına devam ederken diğer yandan da HDP belediye başkan adaylarını belirlemeye çalışıyor. HDP Tunceli belediye başkan adayları 2019 listesi ne zaman açıklanacak? HDP Tunceli belediye başkan adayları kim? HDP Tunceli belediye başkan adayları 2019, Tunceli HDP ilçe belediye başkan adayları listesinde hangi isimler yer alacak?

08 Aralık 2018 Cumartesi 14:57
HDP Tunceli ilçe belediye başkan adayları 2019 yerel seçim Tunceli belediye başkan adayı

HDP Tunceli belediye başkan adayları ne zaman belli olacak? HDP bir yandan CHP ile ittifak yapmak için çalışmalarına devam ederken diğer yandan da HDP belediye başkan adaylarını belirlemeye çalışıyor. HDP Tunceli belediye başkan adayları 2019 listesi ne zaman açıklanacak? HDP Tunceli belediye başkan adayları kim? HDP Tunceli belediye başkan adayları 2019, Tunceli HDP ilçe belediye başkan adayları listesinde hangi isimler yer alacak?

HDP 2019 yerel seçim belediye başkan adayları merak ediliyor. HDP belediye başkan aday adaylık başvuruları 5 Aralık'ta sona ermesinden sonra şimdi gözler HDP'nin 2019 belediye başkanlık seçimleri için adaylarına çevrildi. Peki HDP belediye başkan adayları kim oldu?  Terör örgütü PKK’nın siyasi uzantısı Halkların Demokratik Partisi (HDP) 2019 yerel seçimler için CHP ile ittifak yapmak için dirsek temasını sürdürüyor. CHP’nin İstanbul Büyükşehir Belediye başkanlığında HDP ile ittifak yapacağı beklenirken, HDP Tunceli belediye başkan adayının kim olacağı ise merak ediliyor. Halka değil de terör örgütü PKK’ya hizmet eden HDP’nin birçok ildeki belediyelerine kayyum atanmıştı. Kayyum atamalarıyla hizmete kavuşan bölge halkı, 31 Mart 2019'da yapılacak olan yerel seçimler için partilerin belediye başkan adaylarını merak ediyor. AK Parti Tunceli belediye başkan adayı Gökhan Arasan, CHP Tunceli belediye başkan adayı Yusuf Kenan Aydın oldu. HDP Tunceli belediye başkan adayı ve Tunceli HDP ilçe belediye başkan adayları önümüzdeki günlerde açıklanması bekleniyor. 

Tunceli 2014 yerel seçim sonuçları

CHP % 30

BDP % 29

AK Parti % 16

Bağımsız % 10

HDP % 4

Çemişgezek 2014 yerel seçim sonuçları

CHP % 49

AK Parti % 43

MHP % 3

BDP % 1

Hozat 2014 yerel seçim sonuçları

CHP % 32

TKP % 30

Bağızmız % 29

AK Parti % 5

Malazgirt 2014 yerel seçim sonuçları

ÖDP % 41

BDP % 37

AK Parti % 8

CHP % 7

Tunceli 24 Haziran 2018 genel seçim sonuçları

HDP % 52.07

CHP % 26.58

AK Parti % 13.56

MHP % 5.66

İYİ Parti % 1.57

SP % 0.30

HDP Tunceli Milletvekili

Alican Önlü

CHP Tunceli Milletvekili

Polat Şaroğlu

HDP İstanbul belediye başkan adayları 2019 kim?

Haber Tarihi: 08 Aralık 2018 Cumartesi 14:57
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