HDP'nin aday tanıtımında elebaşı lehine slogan atıldı Terör örgütü PKK'nın siyasi ayağı HDP'nin aday tanıtım toplantısında partinin eş genel başkanlarından Sezai Temelli'nin konuşması sırasında terör örgütünün elebaşı Abdullah Öcalan lehinde slogan atıldı.

Halkların Demokratik Partisi'nin (HDP) Diyarbakır'da gerçekleştirdiği aday tanıtım toplantısında terör örgütü PKK elebaşı lehine slogan atıldı. Bir düğün salonunda düzenlenen toplantıda, HDP'nin belirlediği ve isimlerini açıkladığı belediye başkan adaylarının tanıtımı yapıldı. Örgüt elebaşı lehine slogan atıldı Toplantıya HDP Eş Genel Başkanları Sezai Temelli ve Pervin Buldan ile adaylar ve partililer katıldı. Temelli'nin konuşması sırasında salonda terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan lehine slogan atıldı. Çınar ilçesi adayı tanıtılmadı HDP'nin açıkladığı belediye başkan adayları arasında yer alan, parti tabanının sosyal medyada tepki gösterdiği Çınar Belediye Başkan adayı Ozan Kardaş'ın isminin okunmaması dikkati çekti.

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